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23.09.2021 19:12

Артур Дмитриев провел в Нововоронеже мастер-класс для юных фигуристов

23 сентября 2021 года при поддержке Нововоронежской АЭС и Правительства Воронежской области прошел большой мастер-класс двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы по фигурному катанию, заслуженного мастера спорта СССР Артура Дмитриева.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Именитый спортсмен провел для 15 детей из спортивной школы Нововоронежа и 15 детей из сборной Воронежской области занятие по общефизической подготовке, тренировку по отработке различных элементов и прыжков фигурного катания.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Мероприятие прошло в рамках федеральной программы "Звездная дорожка", которую в 2011 году создали ПАО "Ростелеком" и Федерация фигурного катания России.

Программа "Звездная дорожка" - это серия мастер-классов для детей от известных спортсменов и тренеров. Секретами своего профессионального мастерства делятся звезды большого спорта, такие как Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Казакова, Михаил Стифунин и другие знаменитые фигуристы. Программа нацелена на развитие фигурного катания в регионах и поддержку молодых дарований. В Воронежской области "Звездная дорожка" прошла впервые.

"Меня порадовало то, какое внимание уделяет руководство города и Нововоронежской АЭС развитию спорта. Ледовая арена замечательная, здесь есть все, чтобы растить настоящих чемпионов. Очень надеюсь, что фигурное катание будет развиваться, и в городе появятся новые тренировочные элементы, которые упростят и разнообразят процесс подготовки юных дарований", - отметил Артур Дмитриев.

Мастер-класс прошел на льду Ледовой арены "Остальная", построенной по Соглашению между ГК "Росатом" и Правительством Воронежской области о выделении дополнительных налоговых отчислений.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Ледовая арена общей площадью почти 5 тыс. м2 имеет пропускную способность до 260 человек в сутки, при этом на льду одновременно может находиться более 100 спортсменов. В здании осуществляется прокат и заточка коньков. Трибуны Ледовой арены рассчитаны на 300 зрителей. Оснащение комплекса соответствует всем самым современным спортивным требованиям и позволяет проводить мастер-классы, тренировки, соревнования различного уровня. Появление в городе атомщиков столь значимого объекта дало импульс к активному развитию в Нововоронеже зимних видов спорта, таких как хоккей и фигурное катание.

"Мы горды тем, что Ледовая арена успешно развивается и может принимать на своем льду таких именитых спортсменов. Нововоронежская АЭС - социально ориентированное предприятие. Мы поддерживаем все разумные инициативы жителей города и, благодаря этому достигаем желаемых результатов в производстве, в спорте, в жизни", - сказал в приветственной речи директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Кроме основной спортивной программы делегация посетила смотровую площадку и полномасштабный тренажер инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС, а также побывала на экскурсии в новом информационном центре атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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