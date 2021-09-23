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23.09.2021 11:46
Рубрика: Власть

Брянские власти прокомментировали провал на новой дороге

Текст: Елена Шулепова (Брянск)
Фото: Правительство Брянской области Фото: Правительство Брянской области
Фото: Правительство Брянской области

В Брянске ливни размыли участок дороги, на которой ведется капитальный ремонт. Брянские водители активно обсуждают в соцсетях тему "ремонта новой дороги", а власти сообщили, что ремонт провалившегося съезда начался, как только интенсивность дождя снизилась.

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Речь о дороге, соединяющей Фокинский и Володарский районы. Как пояснили в мэрии Брянска, от проливных дождей пострадала не сама новая трасса, а съезд с нее, где работы еще ведутся. "Прямая дорога, соединяющая два района, очень нужна. На протяжении всех 5,4 километра трассы сделана ливневка. Провал образовался на съезде с дороги, еще не принятом в эксплуатацию. Это примерно в 300 метрах от основной трассы, склон там еще не успели укрепить, не были обустроены водоотводящие лотки, в связи с чем произошел размыв. Как только образовался провал, это место оградили и обозначили знаками", - заверила "РГ" пресс-секретарь мэрии Наталья Гомонова.

Комментарий случившегося размещен и на сайте правительства региона. В сообщении подчеркивается, как только позволили погодные условия, подрядная организация приступила к ремонту пострадавшего съезда. Причем полностью движение транспорта на этом участке не перекрывается.

"Техника формирует и уплотняет размытый склон, рабочие настилают геосетку, в течение дня также начнется обустройство водоотводных лотков. Отметим, что работы по восстановлению склона подрядчик выполняет за счет собственных средств. Кроме того, на объекте продолжается строительство струенаправляющих дамб, песчаное тело которых будет заармировано и одето в железобетон", - говорится в официальном сообщении.

По данным Брянского гидрометцентра, только с 17 по 19 сентября в Брянске выпало 80 мм осадков, что составляет 145 процентов от месячной нормы. По словам Натальи Гомоновой, сегодня первый день после начала ливней, когда в Брянске нет дождя.

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