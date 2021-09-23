Каждый восьмой участник онлайн-голосования выиграл приз

В акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" приняли участие более 1,9 млн проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму. Подарки при этом получили свыше 250 тысяч человек, то есть каждый восьмой. Об этом сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

Он рассказал, что организаторы разыграли 21 квартиру, 100 автомобилей и 250 тысяч призов. Победителей в течение трех дней выявлял генератор случайных чисел. В первый день было разыграно 10 квартир, во второй - пять, а в третий - шесть.

"В начале октября мы планируем провести мероприятия для победителей розыгрыша квартир. И всем победителям обязательно до 30 сентября нужно зайти на сайт ag-vmeste.ru и активировать промокод. Все неактивированные коды аннулируются", - напомнил Мохте.