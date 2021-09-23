Крупный спортивный кластер открыли в ТиНАО

В Новой Москве завершилось строительство большого спортивного кластера с площадкой для паркура и лыжероллерной трассой. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Спортивный кластер оборудовали для жителей округа в поселении Михайлово-Ярцевское. Здесь обустроили дорожно-тропиночную сеть и площадку для паркура, проложили лыжероллерную трассу, памп-трек, трассу с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтах, роликах и самокатах.

Как сообщали в пресс-службе комплекса, все работы велись с учетом мнения местных жителей, поэтому территорию также озеленили, построили площадку для паркура, благоустроили территорию для отдыха, сделали детскую площадку с "песочной фабрикой", а также установили уличные тренажеры.