Миграционный центр переезжает из Путилкова в Сахарово

Новости

МЧС: На Эльбрусе три альпиниста погибли, осталось найти двоих 00:31
Guardian: Британские силы связаны с гибелью мирных граждан в Афганистане 23.09.2021
Психиатр назвал частую ошибку россиян перед сном 23.09.2021
Спецпредставитель США по Гаити ушел в отставку из-за отношения властей к мигрантам 23.09.2021
Чернышенко призвал использовать искусственный интеллект для развития науки 23.09.2021
МЧС подтвердила гибель альпиниста на Эльбрусе. Еще 15 человек ищут 23.09.2021
Ставка налога у самых богатых семей США оказалась ниже средней по стране 23.09.2021
Врачи назвали признаки нарушения кровотока в ногах из-за холестерина 23.09.2021
Дэниел Крэйг получил воинское звание Джеймса Бонда 23.09.2021
Минздрав предлагает продлить упрощенное разрешение препаратов от COVID-19 23.09.2021
Володин рассказал, чем займутся депутаты Госдумы в начале работы созыва 23.09.2021
Захарова назвала некомпетентным выступление Зеленского в ООН 23.09.2021
Елена Малышева раскрыла свой способ профилактики рака 23.09.2021
Захарова рассказала, как Боррель перепутал время переговоров с Лавровым 23.09.2021
В ПФР объяснили, как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию 23.09.2021
За сутки 72 военнослужащих вылечили от коронавируса 23.09.2021
Россия поддержит Райндля на выборах президента ИИХФ 23.09.2021
Вильфанд объяснил, почему в Центральной России больше не будет бабьего лета 23.09.2021
Трусова снялась с этапа Кубка России после победы в короткой программе 23.09.2021
Эрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400 23.09.2021
Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес 23.09.2021
В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за медосмотр его жены 23.09.2021
В Москве курьер сбил коляску с младенцем 23.09.2021
"С кем вы?": Белоусов обратился к бизнесу цитатой Горького 23.09.2021
В Беларуси получать пенсии и зарплаты можно будет на счет в банке 23.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
23.09.2021 23:33
Рубрика: Общество

Миграционный центр переезжает из Путилкова в Сахарово

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8570)
Жители красногорского микрорайона Путилково в Подмосковье могут вздохнуть с облегчением. Миграционный центр, о закрытии которого они просили, уберут из микрорайона. "Мы подобрали новую площадку, и уже в ноябре центр должен переехать", - сообщил зампред правительства области Роман Каратаев.
Фото: Александр Корольков
Какие угрозы несет России неконтролируемая миграция

Единый миграционный центр в Путилкове открыли несколько лет назад, когда микрорайон был еще просто большой стройплощадкой с редкими заселенными жилыми домами. Но сейчас многое изменилось, дома заселили, и посыпались жалобы. Люди жаловались, что мигранты с ночи занимают очередь в ЕМЦ, загромождая местные парковки машинами, что в ожидании начала приема тут же, рядом с машинами, спят, едят, слушают музыку, выясняют отношения. Те, у кого нет авто, нахрапом берут общественный транспорт, которым новые микрорайоны и без того небогаты. Жители Путилкова неоднократно выкладывали в соцсети видео, на которых приезжие из ближнего зарубежья втаскивают друг друга в автобус через окно, шокируя других пассажиров. А в мае этого года, когда истекла введенная в разгар пандемии отсрочка на продление патентов, толпа мигрантов, пытаясь прорваться в ЕМЦ, перекрыла Путилковское шоссе. И претензии местных жителей к приезжим не иссякают. "Только за последний месяц мы получили более 100 обращений с просьбой убрать миграционный центр из Путилкова", - говорит министр информационной политики Подмосковья Анастасия Звягина.

Это была ошибка - открывать такой центр неподалеку от плотной жилой застройки, считают в совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Путилковцы и туда отправили столько жалоб, что ходатайствовать о переносе ЕМЦ в другое место был вынужден и глава СПЧ Валерий Фадеев. И вот наконец вопрос решен. Подмосковный ЕМЦ поедет в деревню Сахарово, расположенную в поселении Вороновское в Новой Москве. Туда же, где располагается столичный миграционный центр. Там в непосредственной близости нет жилья, а значит, мигранты никому не мешают.

Миграционный центр переедет в деревню Сахарово

Пока никто не говорит о том, будут ли объединяться два центра - столичный и областной, в одно юридическое лицо. Это было бы логично, учитывая, что многие мигранты получают рабочие патенты в Москве, а жилье ищут в области, где дешевле. А те, кто находит работу в такси или в курьерской службе, и вовсе перемещаются между субъектами по несколько раз в год, выбирая, где выгоднее в данный конкретный момент. Но пока в департаменте экономической политики и развития Москвы, которому подведомствен ГБУ "Миграционный центр", говорят лишь о том, что строили ЕМЦ в Сахарово с большим запасом мощностей и не все из них были задействованы даже в допандемийное время, когда в столицу стабильно приезжали порядка 450 тысяч мигрантов в год. Даже тогда часть окон приема в ЕМЦ стояли пустыми. А в пандемию приезжих из ближнего зарубежья стало существенно меньше, так что соседи из области никого не стеснят. Для них даже строить дополнительных корпусов не придется.

В СПЧ отмечают, что, в отличие от путилковцев, от жителей Вороновского на мигрантов ни разу не получали жалоб. Тем не менее Валерий Фадеев намерен до переезда организовать в поселение выездную инспекцию, чтобы встретиться с жителями. Проще узнать обо всех нюансах заранее, чем потом искать площадку для размещения областного миграционного центра еще раз.

В регионах Общество Соцсфера Миграция Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Миграционный учет в России

Главное сегодня

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех
Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
ГИБДД отказалась от наказаний за превышение средней скорости
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году