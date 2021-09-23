Миграционный центр переезжает из Путилкова в Сахарово

Жители красногорского микрорайона Путилково в Подмосковье могут вздохнуть с облегчением. Миграционный центр, о закрытии которого они просили, уберут из микрорайона. "Мы подобрали новую площадку, и уже в ноябре центр должен переехать", - сообщил зампред правительства области Роман Каратаев.

Единый миграционный центр в Путилкове открыли несколько лет назад, когда микрорайон был еще просто большой стройплощадкой с редкими заселенными жилыми домами. Но сейчас многое изменилось, дома заселили, и посыпались жалобы. Люди жаловались, что мигранты с ночи занимают очередь в ЕМЦ, загромождая местные парковки машинами, что в ожидании начала приема тут же, рядом с машинами, спят, едят, слушают музыку, выясняют отношения. Те, у кого нет авто, нахрапом берут общественный транспорт, которым новые микрорайоны и без того небогаты. Жители Путилкова неоднократно выкладывали в соцсети видео, на которых приезжие из ближнего зарубежья втаскивают друг друга в автобус через окно, шокируя других пассажиров. А в мае этого года, когда истекла введенная в разгар пандемии отсрочка на продление патентов, толпа мигрантов, пытаясь прорваться в ЕМЦ, перекрыла Путилковское шоссе. И претензии местных жителей к приезжим не иссякают. "Только за последний месяц мы получили более 100 обращений с просьбой убрать миграционный центр из Путилкова", - говорит министр информационной политики Подмосковья Анастасия Звягина.

Это была ошибка - открывать такой центр неподалеку от плотной жилой застройки, считают в совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Путилковцы и туда отправили столько жалоб, что ходатайствовать о переносе ЕМЦ в другое место был вынужден и глава СПЧ Валерий Фадеев. И вот наконец вопрос решен. Подмосковный ЕМЦ поедет в деревню Сахарово, расположенную в поселении Вороновское в Новой Москве. Туда же, где располагается столичный миграционный центр. Там в непосредственной близости нет жилья, а значит, мигранты никому не мешают.

Миграционный центр переедет в деревню Сахарово

Пока никто не говорит о том, будут ли объединяться два центра - столичный и областной, в одно юридическое лицо. Это было бы логично, учитывая, что многие мигранты получают рабочие патенты в Москве, а жилье ищут в области, где дешевле. А те, кто находит работу в такси или в курьерской службе, и вовсе перемещаются между субъектами по несколько раз в год, выбирая, где выгоднее в данный конкретный момент. Но пока в департаменте экономической политики и развития Москвы, которому подведомствен ГБУ "Миграционный центр", говорят лишь о том, что строили ЕМЦ в Сахарово с большим запасом мощностей и не все из них были задействованы даже в допандемийное время, когда в столицу стабильно приезжали порядка 450 тысяч мигрантов в год. Даже тогда часть окон приема в ЕМЦ стояли пустыми. А в пандемию приезжих из ближнего зарубежья стало существенно меньше, так что соседи из области никого не стеснят. Для них даже строить дополнительных корпусов не придется.

В СПЧ отмечают, что, в отличие от путилковцев, от жителей Вороновского на мигрантов ни разу не получали жалоб. Тем не менее Валерий Фадеев намерен до переезда организовать в поселение выездную инспекцию, чтобы встретиться с жителями. Проще узнать обо всех нюансах заранее, чем потом искать площадку для размещения областного миграционного центра еще раз.