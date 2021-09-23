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23.09.2021 16:34
Рубрика: Экономика

Москвичи побили новый ипотечный рекорд

Текст: Александр Мелешенко

В Москве побит очередной рекорд ипотеки - в январе-августе этого года зарегистрировано почти 82,7 тысячи ипотечных договоров. Это едва ли не в полтора раза больше, чем за такое же время прошлого года и сопоставимо с аналогичными периодами в 2017 и 2018 годах - тогда за оба года оформили 86,5 тысячи сделок. Такие данные привели в столичном управлении Росреестра, подчеркнув, что это рекордный показатель за все время.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Выходит, сейчас за один год москвичи оформили почти столько же ипотек, сколько за вместе взятые 2017 и 2018 годы? Да, все именно так - вдвое больше горожан смогли улучшить свои жилищные условия, пусть и в кредит. Причем серьезное изменение условий льготной ипотеки, произошедшее 1 июля, кардинально ничего не изменило. Да, в августе число оформленных ипотек упало, но всего на 9% - с 11,8 до 10,7 тысячи. Напомню, если до 1 июля ставка по льготной ипотеке составляла 6,5%, а максимальная сумма для столичного региона достигала 12 миллионов рублей, то теперь ставка выросла до 7%, а сумма упала до трех миллионов.

"Тем не менее, на долю Москвы на середину сентября приходится 26,7% от общей суммы выданных в рамках госпрограммы ипотечных кредитов, - констатирует заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 миллиарда рублей, увеличившись с начала этого года на 84%. Общее количество заключенных с начала года договоров выросло на 75,7% и составило 85,2 тысячи".

Из этих цифр не сложно понять, что в этом году льготная ипотека стала главной программой жилищного кредитования, серьезно потеснив все остальные. Правда, в ближайшее время популярность будет набирать семейная ипотека, прогнозируют эксперты - по ней ставка с 1 июля составляет 6%, а предельный размер кредита равен 12 миллионам. Но для участия в этой программе нужно, чтобы в семье после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, либо же воспитывался ребенок-инвалид.

Почему же изменение условий льготной ипотеки не снизило число сделок в разы, как ожидали некоторые эксперты? Отчасти дело в том, что даже три миллиона рублей могут помочь приобрести в столице квартиру в новостройке. Для этого просто нужен более крупный первоначальный взнос - например, те же три миллиона. Тогда в сумме у вас шесть миллионов, а с таким бюджетом уже можно рассчитывать на студию и даже "однушку". Правда, выбирать придется в основном за МКАДом, а срок сдачи дома легко может прийтись на 2023 год.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Это, кстати, обратная сторона льготной ипотеки - многие обвиняют ее в росте цен, хотя помимо нее к удорожанию жилья привели и другие факторы. В целом с весны прошлого года новостройки в столице подорожали на 25-30%. Компенсировать высокие цены как раз помогают низкие ставки по ипотеке, так что спрос на жилищные кредиты в ближайшее время вряд ли будет существенно падать. Тем более что застройщики сейчас сами предлагают субсидированную ипотеку вместе с банками - ставки по ней могут быть на уровне 2,5-3%. Чаще всего при такой сделке может вырасти цена самой квартиры, но ежемесячный платеж все равно будет ниже, а ипотечники обычно ориентируются именно на него - даже срок кредита отходит на второй план.

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