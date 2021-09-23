Наталья Сергунина рассказала, что нового появилось в парках Москвы

Новости

Центр Чумакова нарастит производство "КовиВака" более чем в два раза 09:40
ВОЗ: Полсотни государств не привьют 10% населения до конца сентября 09:36
Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" удостоен ордена Франциска Скорины 09:19
В ПФР рассказали о доплатах неработающим пенсионерам 09:08
ФСБ изъяла три килограмма взрывчатки у задержанных на Урале террористов 08:48
В Рособрнадзоре назвали последствия полного отказа от ЕГЭ 06:50
Появилось фото с места крушения Ан-26 под Хабаровском 06:50
Обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта 06:09
Сенатор Джабаров: Ответ на санкции будет чувствительным для Вашингтона 05:35
Под Хабаровском нашли обломки пропавшего Ан-26 05:23
На Камчатке прошел первый розыгрыш призов среди привитых от COVID-19 04:56
Зоопарки на северо-востоке США начали прививать животных от COVID-19 04:10
Турция перебросила в Сирию три тысячи военных 03:34
Япония направит в другие страны 30 миллионов доз вакцины от COVID-19 02:48
МЧС: Крупный пожар в Подмосковье, горит ангар 02:04
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО 01:41
"Ростов" вылетел из Кубка России, уступив клубу из ФНЛ-2 00:54
"Монако" одолел дома "Сент-Этьен" 3:1 00:32
Талибы могут запретить поп-музыку в Афганистане 22.09.2021
В США столкнулись с острой нехваткой учителей и школьного персонала 22.09.2021
Ученые КНР: COVID в США появился раньше, чем заявляют в Вашингтоне 22.09.2021
В Минсельхозе прокомментировали колебания цен на продукты 22.09.2021
Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения 22.09.2021
"Я просто хочу вернуть свою жизнь": трейлер документалки о Бритни Спирс 22.09.2021
В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы 22.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23.09.2021 08:19
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина рассказала, что нового появилось в парках Москвы

Текст: Любовь Проценко
Каждый год столичные парки стараются порадовать москвичей и туристов. Они благоустраивают территорию, высаживают цветы и деревья, организуют интересные мероприятия и открывают новые объекты.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пока не выпал снег, можно успеть прокатиться по троллейной трассе над Олимпийскими прудами или сделать красивые фотографии в обновленном розарии в "Сокольниках".

Сергунина: Стартапы-участники конкурсов привлекли более миллиарда рублей инвестиций

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала порталу mos.ru:

"Парки по всему городу - и крупные, и небольшие районные - постоянно совершенствуются, чтобы быть еще привлекательнее и комфортнее для посетителей. Они воссоздают исторические и обустраивают новые цветники, высаживают деревья и кустарники, готовят культурную программу, оборудуют современные детские и спортивные площадки. Минувший сезон получился для парков насыщенным и продуктивным".

В парке "Сокольники", например, после реконструкции прошлым летом открылся большой розарий, а в этом году его дополнительно озеленили. Здесь появились розы сортов "манстед вуд", "николас", "леонардо да винчи", "августа луиза" и других.

Первые розы тут высадили еще в 1953 году, а открыли розарий в 1957-м - к Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Но к 2000-му цветочная коллекция была утрачена, многие растения оказались в плачевном состоянии. При этом сохранились некоторые уникальные формы и сорта, ставшие настоящими дендрологическими раритетами.

Во время реконструкции цветники обновили, высадили новые кусты роз. Вокруг отремонтировали дорожки, обновили фонтаны, обустроили комнату матери и ребенка, склад и теплицу для ухода за цветами. В розарии появились новые беседки, лавочки, перголы, сеть фонарей и ландшафтная подсветка.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Почему метро и магазины Москвы переходят на Face Pay

Кроме того, в парке обновили Фонтанную площадь. Теперь центральный фонтан окружает многоуровневый подиум, на котором можно посидеть. А в его верхней части установили станцию для зарядки гаджетов. В теплое время многие использовали эту площадку для работы. По вечерам по периметру фонтана включается декоративная подсветка.

Парк у Джамгаровского пруда к концу лета стал новой точкой притяжения поклонников экстремальных видов спорта. В нем оборудовали скейтпарк с рампами, рейлами и другими фигурами для трюков. Кроме скейтбордов, здесь можно кататься на BMX-велосипедах, трюковых самокатах и роликовых коньках.

Площадку построили из современных высокопрочных материалов. Она расположена недалеко от входа в парк - у пересечения улиц Стартовой и Джамгаровской.

Еще один уникальный объект появился в июле в парке Олимпийской Деревни. Над Олимпийскими прудами протянулась новая троллейная трасса длиной более 400 метров. Пристегнувшись к стальному тросу, гости парка могут пролететь над водой, наслаждаясь прекрасными видами.

Трасса находится в центральной части парка, рядом с главным павильоном, и работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Планируется, что она будет открыта до наступления сильных холодов.

В парке "Ангарские пруды" после капремонта начал работать летний кинотеатр. Для него обустроили сцену и амфитеатр на 300 мест, гримерные комнаты и аппаратную, установили световое и звуковое оборудование и светодиодный экран.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Речной трамвай "Синичка" будет работать на двух маршрутах

Площадку официально открыли 5 июня. А в августе в парке впервые прошли кинопоказы в рамках фестиваля короткометражного кино KONIK Film Festival. В будущем в летнем кинотеатре планируют организовывать регулярные показы и творческие встречи, мастер-классы и другие мероприятия.

В сквере по Олонецкому проезду сделали современную детскую площадку. На ней, кроме привычных башенок, качалок и песочниц, есть интерактивный центр с играми на ловкость и скорость реакции. Также установлена меловая доска, уличный ксилофон и арка со звуковыми и световыми эффектами - датчики улавливают движения и сопровождают их сигналами.

Площадка находится со стороны Сухонской улицы - напротив дома 9, недалеко от птичьего уголка.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Появилось фото с места крушения Ан-26 под Хабаровском
В Рособрнадзоре назвали последствия полного отказа от ЕГЭ
Сенатор Джабаров: Ответ на санкции будет чувствительным для Вашингтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО
Эксперт не исключил рекорда в выдаче ипотеки в этом году
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг