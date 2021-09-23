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23.09.2021 00:00
Рубрика: Культура

Один из лучших музыкальных open-air "Чернозем" готовится к открытию

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
Организаторы сообщили на пресс-конференции, что это будет covid-free фестиваль - ограничительные меры и правила безопасности планируются строгие. "Алиса" в итоге отказалась от участия, заявив, что единственным документом для прохода должен быть входной билет. Но остальные звезды - "Би-2", Кипелов, Вячеслав Бутусов, "Симфоническое КИНО", Сергей Бобунец - готовятся приехать. А то, что о соблюдении мер безопасности в Воронеже заботятся основательно и мудро, конечно, необходимо.

Трехдневный фестиваль в Воронеже запланирован с 24 по 26 сентября на летней площадке возле ТРЦ "Град". Организаторы рассказали, что гостям теперь нужно приезжать с сертификатами о вакцинации или перенесенном не позднее чем полгода назад коронавирусе. Или сдавать экспресс-тест на входе, причем бесплатно. А на фестивале придется носить маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и пользоваться антисептиками. В прежние годы на "Чернозем" приезжали 50 тысяч зрителей. В этом году, очевидно, соберется меньше, и нужно сделать так, чтобы те, кто предпочтет остаться дома, смогли сдать билеты...

Фото: Наталья Бондарева
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При этом для безопасности зрителей решили на этот раз не разбивать палаточный городок. Зато организаторы "уже собрали базу хостелов, гостиниц, отелей и турбаз Воронежа". Там еще есть свободные места.

Кстати

В этом году предусмотрены две сцены. Звезды выступят на главной и сыграют свои часовые или полуторачасовые программы. Многие уже написали за лето немало замечательных хитов, в частности "Би-2", Кипелов и Сергей Бобунец. Теперь ждут возможности для того, чтобы наконец представить их зрителям. Причем и на Малой сцене - не менее притягательный "Аффинаж" (у питерского квартета скоро выйдет новый альбом), "Комсомольск", "План Ломоносова", Гречка. Впервые приедет и хип-хоп коллектив "Аигел" креативногоо электронщика Ильи Барамии.

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