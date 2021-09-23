Один из лучших музыкальных open-air "Чернозем" готовится к открытию

Организаторы сообщили на пресс-конференции, что это будет covid-free фестиваль - ограничительные меры и правила безопасности планируются строгие. "Алиса" в итоге отказалась от участия, заявив, что единственным документом для прохода должен быть входной билет. Но остальные звезды - "Би-2", Кипелов, Вячеслав Бутусов, "Симфоническое КИНО", Сергей Бобунец - готовятся приехать. А то, что о соблюдении мер безопасности в Воронеже заботятся основательно и мудро, конечно, необходимо.

Трехдневный фестиваль в Воронеже запланирован с 24 по 26 сентября на летней площадке возле ТРЦ "Град". Организаторы рассказали, что гостям теперь нужно приезжать с сертификатами о вакцинации или перенесенном не позднее чем полгода назад коронавирусе. Или сдавать экспресс-тест на входе, причем бесплатно. А на фестивале придется носить маски, соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и пользоваться антисептиками. В прежние годы на "Чернозем" приезжали 50 тысяч зрителей. В этом году, очевидно, соберется меньше, и нужно сделать так, чтобы те, кто предпочтет остаться дома, смогли сдать билеты...

При этом для безопасности зрителей решили на этот раз не разбивать палаточный городок. Зато организаторы "уже собрали базу хостелов, гостиниц, отелей и турбаз Воронежа". Там еще есть свободные места.

Кстати

В этом году предусмотрены две сцены. Звезды выступят на главной и сыграют свои часовые или полуторачасовые программы. Многие уже написали за лето немало замечательных хитов, в частности "Би-2", Кипелов и Сергей Бобунец. Теперь ждут возможности для того, чтобы наконец представить их зрителям. Причем и на Малой сцене - не менее притягательный "Аффинаж" (у питерского квартета скоро выйдет новый альбом), "Комсомольск", "План Ломоносова", Гречка. Впервые приедет и хип-хоп коллектив "Аигел" креативногоо электронщика Ильи Барамии.