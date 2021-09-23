Погода в Москве 23 сентября: местами дождь и немного потеплеет

Большую часть дня столичный регион будет находиться под влиянием циклона, местами небольшой дождь. Несмотря на облачность, немного потеплеет. Вечером, когда циклон отступит, осадки начнут прекращаться, сообщает Метеобюро Москвы и области.

Максимальная температура воздуха в Москве +11 градусов. Ветер восточный, порывы до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. При такой погоде могут неважно себя чувствовать метеозависимые люди с заболеваниями сердца и сосудов, суставов и позвоночника.

Кстати, 23 сентября самая теплая погода была в 1924 году, тогда воздух прогрелся до +25,4 градуса. А в 1884 году синоптики зафиксировали в этот день температуру -4,1 градуса.