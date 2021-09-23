Рок-фестиваль "Чернозем" перенесли на 2022 год

Организаторы рок-фестиваля "Чернозем" объявили о его переносе на 2022 год за 10 часов до открытия. Точные даты проведения неизвестны.

- В 10.43 нам официально вручили постановление постановление об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия (с целью недопущения распространения COVID-19). Мы боролись до последнего. 22 сентября площадка была подготовлена на 100 процентов, - рассказали в оргкомитете фестиваля.

"Чернозем" должен был пройти 24-26 сентября у крупного ТРЦ на окраине Воронежа. Хедлайнерами заявлены ДДТ, Би-2, Вячеслав Бутусов. Фестиваль должен был пройти с соблюдением санитарных требований: для прохода на площадку помимо билета требовался ПЦР-тест. Из-за ковидных ограничений за несколько дней до начала от участия в фестивале отказалась группа "Алиса".

Организаторы пообещали в ближайшее время рассказать о способах обмена билетов, о возврате денег не сообщается. Рок-фестиваль "Чернозем" проходил в Тамбове каждое лето с 2015 по 2019 годы. В 2020-м его проведение запретил Роспотребнадзор из-за санитарных ограничений. Фестиваль перебрался в Воронеж, дата его проведения переносилась еще дважды: на август и сентябрь 2021 года.