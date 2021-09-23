Российские атомщики взялись доказать, что вечный двигатель существует

В самом первом выпуске "Наука и технологии" (март 2016 года) мы опубликовали статью известного журналиста, писателя и автора "Российской газеты" Владимира Губарева по итогам его поездки на красноярский ГХК.

В июне 2021-го на площадке Сибирского химкомбината в Томской области залит бетон в основание реактора БРЕСТОД-300 - российские атомщики пошли на "Прорыв". Фото: Александр Емельяненков

Предваряя рассказ об увиденном в Железногорске, многоопытный коллега признался, что стал свидетелем перемен поистине выдающихся. Такие сюжеты, по его словам, "встречаются настолько редко, что каждый из них запоминается на всю жизнь".

Сегодня под тем же заголовком "Круговорот урана и плутония" мы представляем перемены и рассказываем о событиях не менее значимых в другом известном атомграде - ЗАТО Северск Томской области.

Этим летом на площадке Сибирского химкомбината (предприятие Топливной компании ТВЭЛ) был залит бетон в основание инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300, который строится в рамках проекта "Прорыв" и станет ключевым звеном опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Как отметил тогда же генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, к этому историческому событию-повороту наука и практика двигались 60 лет.

Ведь идеи о замыкании ядерного топливного цикла были высказаны советским физиком Александром Лейпунским и поддержаны академиком Курчатовым вскоре после ввода в строй первой атомной электростанции в Обнинске. Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук не без оснований сравнил начало строительства демонстрационного комплекса на СХК с началом в России Атомного проекта 2.0, ориентированного уже исключительно на развитие мирной атомной энергетики и на цели устойчивого развития.

96 процентов от массы отработавшего ядерного топлива составляют материалы, которые можно использовать повторно

А в подтверждение этого из Северска идут другие важные сообщения. Рядом со строящимся реактором БРЕСТ в модуле фабрикации-рефабрикации ядерного топлива завершен монтаж одного из участков технологической линии изготовления топливных таблеток. Это будет так называемое СНУП-топливо (смешанное нитридное уран-плутониевое), которое разработано специально для реактора БРЕСТ-ОД-300.

Вместе с этим реактором (энергоблоком) в состав Опытно-демонстрационного энергокомплекса на СХК войдут модуль фабрикации-рефабрикации и модуль по переработке облученного топлива. Впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с реактором на быстрых нейтронах и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию - повторное изготовление свежего топлива, причем многократно. В итоге такая система призвана стать практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.

Комментарии из первых уст

Уильям МЭГВУД, генеральный директор Агентства по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития, Австрия:

- Если мы хотим добиться процветания атомной отрасли, нужно внедрять инновации, и этот проект - инновации в деле. Вы задали очень высокую планку для своих коллег со всего мира. Мы надеемся, что последуем за вами.

Профессор Шон Ги Ри, конгрессмен, экс-глава Министерства образования, науки и техники Республики Корея:

- Это один из самых многообещающих проектов в области атомной энергетики, которые реализуются сегодня в мире. Он положит начало новой эре в истории человечества в целом и ядерной энергетики в частности. Самым важным фактором для ядерной энергетики является безопасность. Второй фактор - это конкурентоспособность. А третий фактор - это поставки сырья и программа по ядерным отходам. И этот проект сможет ответить на все эти вызовы.

Алессандро Алемберти, ученый-ядерщик, эксперт в области быстрых реакторов, Италия:

- Этот проект - воплощение в жизнь технологии замыкания ядерного топливного цикла, которая была мечтой наших предшественников. Он действительно может подтолкнуть нас к началу новой эры в области ядерных технологий. И мы открыты к этому яркому будущему, в котором ядерная энергия будет мирно использоваться на всей планете.