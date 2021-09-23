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23.09.2021 21:21
Рубрика: Экономика

Круговорот урана и плутония

Российские атомщики взялись доказать, что вечный двигатель существует
Текст: Александр Емельяненков (Северск (Томская область) - Москва)
Российская газета - Спецвыпуск № 219(8570)
В самом первом выпуске "Наука и технологии" (март 2016 года) мы опубликовали статью известного журналиста, писателя и автора "Российской газеты" Владимира Губарева по итогам его поездки на красноярский ГХК.
В июне 2021-го на площадке Сибирского химкомбината в Томской области залит бетон в основание реактора БРЕСТОД-300 - российские атомщики пошли на "Прорыв". Фото: Александр Емельяненков В июне 2021-го на площадке Сибирского химкомбината в Томской области залит бетон в основание реактора БРЕСТОД-300 - российские атомщики пошли на "Прорыв". Фото: Александр Емельяненков
В июне 2021-го на площадке Сибирского химкомбината в Томской области залит бетон в основание реактора БРЕСТОД-300 - российские атомщики пошли на "Прорыв". Фото: Александр Емельяненков

Предваряя рассказ об увиденном в Железногорске, многоопытный коллега признался, что стал свидетелем перемен поистине выдающихся. Такие сюжеты, по его словам, "встречаются настолько редко, что каждый из них запоминается на всю жизнь".

Фото: Из архива ГХК
В Красноярском крае воплотили идею безотходной атомной энергетики

Сегодня под тем же заголовком "Круговорот урана и плутония" мы представляем перемены и рассказываем о событиях не менее значимых в другом известном атомграде - ЗАТО Северск Томской области.

Этим летом на площадке Сибирского химкомбината (предприятие Топливной компании ТВЭЛ) был залит бетон в основание инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300, который строится в рамках проекта "Прорыв" и станет ключевым звеном опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК). Как отметил тогда же генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, к этому историческому событию-повороту наука и практика двигались 60 лет.

Ведь идеи о замыкании ядерного топливного цикла были высказаны советским физиком Александром Лейпунским и поддержаны академиком Курчатовым вскоре после ввода в строй первой атомной электростанции в Обнинске. Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук не без оснований сравнил начало строительства демонстрационного комплекса на СХК с началом в России Атомного проекта 2.0, ориентированного уже исключительно на развитие мирной атомной энергетики и на цели устойчивого развития.

96 процентов от массы отработавшего ядерного топлива составляют материалы, которые можно использовать повторно

А в подтверждение этого из Северска идут другие важные сообщения. Рядом со строящимся реактором БРЕСТ в модуле фабрикации-рефабрикации ядерного топлива завершен монтаж одного из участков технологической линии изготовления топливных таблеток. Это будет так называемое СНУП-топливо (смешанное нитридное уран-плутониевое), которое разработано специально для реактора БРЕСТ-ОД-300.

Вместе с этим реактором (энергоблоком) в состав Опытно-демонстрационного энергокомплекса на СХК войдут модуль фабрикации-рефабрикации и модуль по переработке облученного топлива. Впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с реактором на быстрых нейтронах и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию - повторное изготовление свежего топлива, причем многократно. В итоге такая система призвана стать практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.

Комментарии из первых уст

Уильям МЭГВУД, генеральный директор Агентства по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития, Австрия:

- Если мы хотим добиться процветания атомной отрасли, нужно внедрять инновации, и этот проект - инновации в деле. Вы задали очень высокую планку для своих коллег со всего мира. Мы надеемся, что последуем за вами.

Профессор Шон Ги Ри, конгрессмен, экс-глава Министерства образования, науки и техники Республики Корея:

Фото: rosatom.ru
Во вторник в Томской области начали строить атомный энергокомплекс будущего

- Это один из самых многообещающих проектов в области атомной энергетики, которые реализуются сегодня в мире. Он положит начало новой эре в истории человечества в целом и ядерной энергетики в частности. Самым важным фактором для ядерной энергетики является безопасность. Второй фактор - это конкурентоспособность. А третий фактор - это поставки сырья и программа по ядерным отходам. И этот проект сможет ответить на все эти вызовы.

Алессандро Алемберти, ученый-ядерщик, эксперт в области быстрых реакторов, Италия:

- Этот проект - воплощение в жизнь технологии замыкания ядерного топливного цикла, которая была мечтой наших предшественников. Он действительно может подтолкнуть нас к началу новой эры в области ядерных технологий. И мы открыты к этому яркому будущему, в котором ядерная энергия будет мирно использоваться на всей планете.

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