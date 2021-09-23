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23.09.2021 17:41
Рубрика: Власть

Собянин осмотрел новостройку программы реновации в Хорошево-Мневниках

Текст: Любовь Проценко
В районе Зюзино началось строительство жилого дома по программе реновации. В Царицино идет расселение домов, идущих под снос… Дня не проходит в Москве, чтобы городской стройкомплекс не сообщал очередную новость о ходе реализации программы реновации. Недавно стало известно, что переселение участников этой масштабной программы началось еще в одном районе - Хорошево-Мневники. А сегодня посмотреть, куда именно переезжают горожане из устаревшего морально и физически жилья, и узнать, нравятся ли им новые квартиры, на улицу Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы приехал мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Стильное шестнадцатиэтажное здание в бежево-коричневых тонах. С застекленными лоджиями, подземным паркингом, благоустроенным двором. Так выглядит дом по улице Демьяна Бедного, 22, куда и переезжают жители соседних пятиэтажек. А неподалеку - на улице Мневники и Карамышевской набережной построены еще два дома, в которые в ближайшее время тоже въедут новоселы. Но это только начало. Ведь расселить по словам мэра в этом районе предстоит 156 домов. "Восемь домов для переселенцев уже находятся в стадии строительства и проектирования, - рассказал Сергей Собянин. - Подобрано под программу реновации 11 стартовых площадок". Это много, ибо самое сложное в строительстве нового жилья - это как раз поиск свободной земли.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Каждый из участников программы при переезде имеет право на выбор из трех квартир. Но до этого, как правило, дело не доходит. В доме на Демьяна Бедного сразу согласие на переезд дали 63 семьи, едва осмотрев предложенное жилье. Это 98 процентов жителей. Что, впрочем, не удивительно. Например, Юлия Гагина - одна из первых новоселов, с удовольствием согласилась сменить свою 40-метровую "двушку" в пятиэтажном доме на квартиру хотя и тоже двухкомнатную, но общей площадью 55 квадратных метров. Семье Анастасии и Михаила Андреенковых, в которой растут двое детей девяти и трех лет, вместо 40 "квадратов" досталось квартира еще просторнее - площадью 59 "квадратов". А пенсионеры Владислав и Светлана Ягопольские, которые живут вместе с мамой Владислава, решили в процессе переселения улучшить свои жилищные условия и к представляемой квартире докупили комнату. В результате у них на троих теперь не две комнаты, а три площадью 75 квадратных метров.

Фото: В. Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

К качеству самого дома или отделке помещений ни у кого из новоселов претензий нет. Оформив документы на переезд, в любую квартиру можно сразу заселяться и жить. Там есть все: стены в обоях под покраску, хорошего качества сантехника, даже люстры на потолке. Прямо со своего этажа можно спуститься в подземный паркинг - место в нем жители дома могут приобрести с 40-процентной скидкой. Первый этаж отдан под нежилые помещения, в которых расположились технические помещения, колясочные и рабочие места для консьержей. Лишние площади будут сданы в аренду под офисы.

Как и все новостройки в столице, этот дом оснащен умными общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения и электричества, которые будут автоматически передавать данные в городские информационные системы. Как показывает практика, это существенно снижает затраты жильцов на эксплуатацию дома и коммунальные платежи.

Фото: iStock
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В шаговой доступности - станция метро "Народное ополчение" Большой Кольцевой линии. Она тоже с иголочки - ее запустили в апреле этого года. Путь от дома по Демьяна Бедного, 22 до подземки занимает всего восемь минут пешком. В пешей доступности расположены и большие зеленые пространства, и необходимая инфраструктура - детсады, поликлиника, объекты торговли и услуг. Но развитие квартала 79, в который входит новостройка, не остановится, отметил мэр. В планах строителей - возведение еще одной общеобразовательной школы, детсада и физкультурно-оздоровительного центра с подземной автостоянкой.

Напомню, программа реновации в столице была принята 1 августа 2017 года. А уже в феврале 2018-го первые новоселы въехали в новые дома. За прошедшие четыре года в городе построено 113 домов, в которые переехали или находятся в процессе переселения более 39 тысяч москвичей. За пятнадцать лет, на которые рассчитана программа, новоселья должны справить более миллиона жителей столицы.

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