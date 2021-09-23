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23.09.2021 23:42
Рубрика: Культура

В День туризма пройдут бесплатные экскурсии по Москве

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8570)
С 25 по 27 сентября в столице пройдут более 200 бесплатных экскурсий. Прогулки по переулкам, музеям и усадьбам города устраивают в честь Всемирного дня туризма.
Экскурсанты прогуляются и по булгаковским местам. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС Экскурсанты прогуляются и по булгаковским местам. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС
Экскурсанты прогуляются и по булгаковским местам. Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Праздник представители туриндустрии разных стран отмечают 27 сентября. По этому случаю экскурсии в Москве продлятся целых три дня. Похожая программа уже видела свет зимой прошлого года - тогда 130 познавательных прогулок, приуроченных ко Дню гида, посетили три с половиной тысячи человек. В этот раз "меню" насчитывает уже больше 200 экскурсий. По словам председателя столичного Комитета по туризму Екатерины Проничевой, к проекту впервые присоединились организаторы речных прогулок, автобусные экскурсионные агентства и семейно-образовательный центр "Городская ферма" на ВДНХ.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Большой театр пригласил всех желающих на виртуальную экскурсию

Провести свободное время с пользой может любой желающий. Надо лишь зарегистрироваться на сайте акции - tour.moscow.guide, а потом, захватив с собой маску, идти на точку сбора. Маршруты разнообразные, выбор пока есть. Как вариант, можно примкнуть к поклонникам булгаковской Москвы и устроить прогулку по атмосферным переулкам в районе Патриарших прудов. Участники отправятся на поиски трамвая из "Мастера и Маргариты", узнают, куда доктор Борменталь водил Шарикова посмотреть на слонов, и где находится особняк Маргариты. Ценителей архитектуры приглашают на экскурсию по лабиринтам старой Москвы. Экскурсанты "высадятся" в центре города, где увидят палаты бояр Романовых, купеческие усадьбы, костелы и православные храмы. А прочувствовать атмосферу Москвы XIX века поможет экскурсия "Интервью с ампиром". Так назвали прогулку по Пречистенке и ближайшим переулкам. Именно в этом районе сохранились образцы послепожарной застройки. Еще один ликбез в прошлое ждет тех, кто выбрал экскурсию по Московской исторической мечети, построенной еще в 1823 году.

Всего запланировано более 200 познавательных прогулок

Можно выбрать для прогулки транспортное "сердце" столицы - площадь трех вокзалов. Их вместе с гидом гости, естественно, в деталях и осмотрят. А еще узнают о двух "скрытых" вокзалах - Императорском и Правительственном. Для тех, кому приятнее передвигаться по городу на самокатах, подготовлена отдельная экскурсия. Они проедут по улицам и сделают остановки у памятников, связанных с героями Второй мировой войны. А велосипедисты прокатятся по Садовому кольцу, попутно изучая архитектурные "фишки" стоящих вдоль магистрали домов.

Кстати

В Москве в эти дни проходит акция "День без турникетов". В этот раз она посвящена креативным индустриям, поэтому горожан ждут в гости киностудии, культурные центры и арт-пространства. Всего - около ста творческих площадок.

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