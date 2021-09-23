В Московском зоопарке появились краснокнижные медоеды

В Московском зоопарке впервые поселились медоеды. Животные славятся отважным характером. Эти хищники включены в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие в мире.

В зоопарке теперь живут молодые самец и самка. Они приехали в Москву из Чехии. "Численность этих животных в дикой природе неуклонно снижается, вид занесен в Международную Красную книгу, - рассказала mos.ru гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. - Разные зоопарки и питомники по всему миру трудятся над созданием резервной популяции. Надеемся, в будущем наши новые обитатели образуют пару и принесут потомство. Сейчас они уже неразлучны, вместе едят и играют".

Пусть медоеды и получили имя в честь своего любимого лакомства - меда, они все-таки хищники. Поэтому в их рационе обязательно присутствует мясо. В меню - говядина, курятина, конина и баранина. В качестве полезной добавки животные получают морковь, тыкву и яблоки.