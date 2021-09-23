В Москве на Ленинский проспект приземлились парашютисты

На оживленную столичную магистраль утром в четверг, 23 сентября, приземлились парашютисты, передает телеканал "Москва 24".

Летящих "с неба" людей заметили автолюбители, стоявшие в утренней пробке на Ленинском проспекте. Экстремалы, судя по всему, приземлились удачно. Им удалось направить парашюты в сторону от рекламных щитов и автомобилей.

Очевидцы предположили, что парашютисты совершили прыжок с одного из высотных зданий поблизости. Прыгнуть с самолета было бы проблематично, так как в городе действуют ограничения по полетам.