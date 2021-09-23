В столице за сутки число заболевших ковидом выросло почти на 1,5 тысячи

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за последние сутки в столице выявлено 3445 тысяч новых случаев COVID-19. Это практически на полторы тысячи больше, чем днем ранее, когда был зарегистрирован 1991 случай.

За сутки госпитализировано 774 человека. На ИВЛ находятся 303 человека. Выздоровел после лечения еще 1 331 пациент. Всего число вылечившихся от коронавирусной инфекции увеличилось до 1 478 681.

Комментируя накануне ситуацию, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова отметила, что рост заболеваемости коронавирусом в городе фиксируется уже на протяжении последних нескольких дней. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%. "Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения. Осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий", - сказала Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в столице имеется достаточных площадей для лечения пациентов с коронавирусом, зарезервированы и дополнительные мощности. По словам Раковой, в настоящее время в Москве доминирует на 100% "дельта"-штамм коронавируса.