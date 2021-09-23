Во Владимирской области обсуждают проблемы малых городов

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин открыл в Гороховце XII Всероссийскую конференцию "Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития".

Мероприятие объединило около двухсот делегатов: экспертов отрасли из различных регионов России и других стран, представителей федеральных и областных органов власти, комиссии по делам ЮНЕСКО, органов охраны памятников, научно-исследовательских институтов, архитектурных, реставрационных и проектных организаций, музеев, образовательных учреждений и общественных движений. Кроме того, к обсуждению присоединяются виртуальные участники: онлайн-трансляция мероприятия ведется на ютуб-канале Российской ассоциации реставраторов https://clck.ru/S7JHh.

Фото: Администрация Владимирской области

- Владимирская область в числе лидеров России по количеству исторических достопримечательностей. Однако и у нас есть потенциал, который только предстоит реализовать. В том числе большие планы связаны с Гороховцом, - подчеркнул в своем приветствии участникам пленарного заседания по видеоконференцсвязи губернатор области Владимир Сипягин. - Рассматривается возможность включения его исторического центра в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы с земляками рассчитываем, что Гороховец получит международное признание, ведь это настоящий музей под открытым небом - уникальный и очень фотогеничный. И его историческую самобытность мы будем бережно сохранять.

Сейчас Гороховец приступает к масштабному обновлению и реконструкции своей исторической части по системе поддержки Банка БРИКС. Продолжится и комплексное благоустройство города, развитие его инфраструктуры. На ближайшие годы областная администрация совместно с органами местного самоуправления разработали соответствующую "дорожную карту". К слову, уже в следующем году начнется реализация проекта "Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей". На эти цели будет направлено 70 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В течение трех дней в рамках работы профильных секций и тематических круглых столов участники конференции наметят возможные пути тиражирования уже имеющегося позитивного опыта в сфере сохранения и возрождения малых исторических городов, обсудят решение системных проблем в отрасли. Среди тем форума - сохранение исторического облика малых исторических городов и поселений в условиях развития территорий, сбережение исторически ценных градоформирующих объектов, благоустройство в малых городах, практика реализации проекта "Повышение туристической привлекательности малых исторических поселений - стратегический фактор устойчивого развития", а также вовлечение общественности и бизнеса в процесс сохранения исторической среды.

Кроме того, участники конференции на практике познакомятся с опытом Владимирской области по комплексному сохранению исторических поселений федерального значения (Владимира, Суздаля и Гороховца), участия в государственных программах сохранения малых исторических городов, привлечения частного бизнеса к сохранению объектов культурного наследия. Также для гостей региона предусмотрена большая экскурсионная программа по Владимирской области.

Итогом работы конференции станет резолюция. Этот документ обычно ложится в основу изменений федерального законодательства, касающихся сохранения исторических поселений и объектов культурного наследия.