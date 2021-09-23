Во Владимирской области обсуждают проблемы малых городов

Новости

В Беларуси получать пенсии и зарплаты можно будет на счет в банке 18:49
Рукописи Эйнштейна будут выставлены на аукцион 18:31
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра 18:24
В России могут ввести углеродный налог 18:23
Рада поддержала закон Зеленского о "переписи" олигархов 18:13
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде до депортации 18:00
Силуанов сообщил о договоренности по налогам с представителями бизнеса 17:51
Россия может организовать проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах 17:40
Мишустин: Правительство и бизнес договорились по вопросам изменения налогов 17:38
Ространснадзор начал проверку после крушения Ан-26 17:35
ЦИК: Больше всего обращений по выборам в Госдуму пришло из Петербурга 17:24
ЦСКА разгромил ижевский "Зенит" в Кубке России 17:21
В МИД прокомментировали идею выступления талибов в ООН 17:21
В "Автодоре" предупредили о перекрытии трассы М-4 в Воронежской области 17:20
Лукашенко призвал исключить падение производства и бороться с промышленным шпионажем 17:17
"КиноПоиск" экранизирует детективные бестселлеры Майка Омера 17:05
В Швейцарии депутаты будут проходить в парламент по санитарным пропускам 17:04
В Петербурге с наркотиками задержали экс-чемпиона России по бегу 17:01
В ОКР рассчитывают на 5-6-е общекомандное место на Олимпиаде-2022 16:58
Мосгоризбирком: Способных повлиять на результаты выборов в Москве нарушений нет 16:45
На каких курортах туристы потратили больше денег этим летом 16:43
Исследование: что россияне смотрели летом 16:42
В Волгограде вскрыли хищения средств, выделенных по нацпроекту "Экология" 16:39
S7 запустит в России лоукостер Citrus 16:36
Число погибших при пожаре в отеле Дагестана выросло до трех 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
23.09.2021 17:47

Во Владимирской области обсуждают проблемы малых городов

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин открыл в Гороховце XII Всероссийскую конференцию "Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития".
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Мероприятие объединило около двухсот делегатов: экспертов отрасли из различных регионов России и других стран, представителей федеральных и областных органов власти, комиссии по делам ЮНЕСКО, органов охраны памятников, научно-исследовательских институтов, архитектурных, реставрационных и проектных организаций, музеев, образовательных учреждений и общественных движений. Кроме того, к обсуждению присоединяются виртуальные участники: онлайн-трансляция мероприятия ведется на ютуб-канале Российской ассоциации реставраторов https://clck.ru/S7JHh.

Фото: Администрация Владимирской области

- Владимирская область в числе лидеров России по количеству исторических достопримечательностей. Однако и у нас есть потенциал, который только предстоит реализовать. В том числе большие планы связаны с Гороховцом, - подчеркнул в своем приветствии участникам пленарного заседания по видеоконференцсвязи губернатор области Владимир Сипягин. - Рассматривается возможность включения его исторического центра в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы с земляками рассчитываем, что Гороховец получит международное признание, ведь это настоящий музей под открытым небом - уникальный и очень фотогеничный. И его историческую самобытность мы будем бережно сохранять.

Сейчас Гороховец приступает к масштабному обновлению и реконструкции своей исторической части по системе поддержки Банка БРИКС. Продолжится и комплексное благоустройство города, развитие его инфраструктуры. На ближайшие годы областная администрация совместно с органами местного самоуправления разработали соответствующую "дорожную карту". К слову, уже в следующем году начнется реализация проекта "Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей". На эти цели будет направлено 70 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

Во Владимирской области завершены дорожные работы 2021 года по нацпроекту

В течение трех дней в рамках работы профильных секций и тематических круглых столов участники конференции наметят возможные пути тиражирования уже имеющегося позитивного опыта в сфере сохранения и возрождения малых исторических городов, обсудят решение системных проблем в отрасли. Среди тем форума - сохранение исторического облика малых исторических городов и поселений в условиях развития территорий, сбережение исторически ценных градоформирующих объектов, благоустройство в малых городах, практика реализации проекта "Повышение туристической привлекательности малых исторических поселений - стратегический фактор устойчивого развития", а также вовлечение общественности и бизнеса в процесс сохранения исторической среды.

Кроме того, участники конференции на практике познакомятся с опытом Владимирской области по комплексному сохранению исторических поселений федерального значения (Владимира, Суздаля и Гороховца), участия в государственных программах сохранения малых исторических городов, привлечения частного бизнеса к сохранению объектов культурного наследия. Также для гостей региона предусмотрена большая экскурсионная программа по Владимирской области.

Итогом работы конференции станет резолюция. Этот документ обычно ложится в основу изменений федерального законодательства, касающихся сохранения исторических поселений и объектов культурного наследия.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

Главное сегодня

Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
ГИБДД отказалась от наказаний за превышение средней скорости
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра