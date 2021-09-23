Воронежский райцентр в третий раз остался без воды

Вчера администрация воронежского райцентра Россошь сообщила об очередной аварии на главном канализационном коллекторе. Сразу после ЧП был отключен главный городской водозабор - чтобы россошанские стоки не полились по улицам в реку. Это третье ЧП с водоснабжением в городе за неполных три месяца.

Сообщение о протечке коллектора поступило в городские службы в 10.00 среды. После него власти разместили информацию об аварии в соцсетях и без предупреждения остановили водозабор - мол, россошанцы уже к этому привыкли и поймут, что к чему, сами. В зону отключения попала половина города - более 300 многоквартирных домов с населением свыше 33 тысяч человек, а также 19 социальных объектов, в том числе две больницы.

После прошлой аварии, когда воды не было четверо суток и в районе объявляли режим ЧС, при помощи областных властей был за сутки построен обводной коллектор. Но поскольку одновременно с ним починили основной, резервный на радостях подключать не стали.

- Согласно оптимистичному прогнозу, резервный коллектор запустят к 18 часам. Но сейчас я был на месте аварии, думаю, не успеют, - рассказал "РГ" представитель администрации Россоши Александр Хованков.

Коллектор построен в 2005 году, и для такого сооружения 16 лет, что называется, не срок. Тем не менее рвется он постоянно, а при попытках починить превращается в Тришкин кафтан: когда латают в одном месте, лопается в другом. По мнению губернатора региона, при вводе объекта в строй не обошлось без нарушений, СКР возбудил уголовное дело.