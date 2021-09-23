Дальний Восток приходит в себя после сильных паводков

Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО 01:41
"Ростов" вылетел из Кубка России, уступив клубу из ФНЛ-2 00:54
"Монако" одолел дома "Сент-Этьен" 3:1 00:32
Талибы могут запретить поп-музыку в Афганистане 22.09.2021
В США столкнулись с острой нехваткой учителей и школьного персонала 22.09.2021
Ученые КНР: COVID в США появился раньше, чем заявляют в Вашингтоне 22.09.2021
В Минсельхозе прокомментировали колебания цен на продукты 22.09.2021
Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения 22.09.2021
"Я просто хочу вернуть свою жизнь": трейлер документалки о Бритни Спирс 22.09.2021
В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы 22.09.2021
90% предзаказов новых iPhone приходится на старшие модели 22.09.2021
Около 40 тыс. человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 22.09.2021
Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы 22.09.2021
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 22.09.2021
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID-19 22.09.2021
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу 22.09.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности 22.09.2021
В Минпромторге объяснили причины снижения цен на металлы в августе 22.09.2021
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон 22.09.2021
Названы причины роста цен на ряд товаров весной и летом 22.09.2021
Вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем 22.09.2021
У третьих "Фантастических тварей" появились подзаголовок и дата премьеры 22.09.2021
"Крылья Советов" одержали самую крупную победу в истории Кубка России 22.09.2021
В Росстате сообщили о снижении долгов по зарплате в стране 22.09.2021
Минсельхоз прокомментировал информацию о дефиците твердой пшеницы 22.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23.09.2021 01:15
Рубрика: Происшествия

Дальний Восток приходит в себя после сильных паводков

Текст: Юлия Гарднер ( Улан-Удэ)
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
Оформление документов для выплат пострадавшим от паводков ускорят в Бурятии. Поднявшаяся в августе вода подтопила сотни домов и приусадебных участков в республике. Наступают холода, но еще не все жители получили компенсации.

Например, жители поселков Наушки и Хоронхой Кяхтинского района, который пострадал наиболее сильно, обратились к главе региона с жалобами на бюрократическую волокиту. Чиновники долго составляли акты на выплаты пострадавшим от подтоплений. Алексей Цыденов поручил руководству Республиканского агентства ГО и ЧС навести порядок в населенных пунктах, а руководству района - публиковать списки получателей и информировать всех о том, как рассматриваются заявления.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
На Черноморское побережье Кубани обрушились сильные ливни

Более 32 миллионов рублей выделено сейчас на аварийно-восстановительные работы в регионе. Почти 54 миллиона предумотрено на помощь 2660 пострадавшим. Закуплено 40 тепловых пушек для просушки домов, однако формируется их дополнительный запас.

Жители поселков Наушки и Хоронхой пожаловались на бюрократическую волокиту

В домах, где требуется просушка жилых помещений, работают спасатели. "К нам поступает много заявок и жалоб, чтобы привести в порядок погребы и подвалы. Но спасатели задействованы на просушке жилых помещений, нам надо успеть до холодов. Просушка одного дома занимает много времени, и вода быстро не уходит", - пояснил начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Тем временем

Более пяти миллиардов рублей направят на поддержку жителей Забайкалья и Еврейской автономии, пострадавших от наводнений. Соответствующее распоряжение подписал в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 4,28 миллиарда получит Забайкальский край. Большая часть из них - 3,9 миллиарда - пойдет на выплату компенсаций людям, лишившимся домов. Еще 350 миллионов направят на капитальный ремонт поврежденного жилья. На помощь от государства могут рассчитывать около двух тысяч забайкальских семей. Еврейская автономная область получит из федерального бюджета 922 миллиона.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия ДФО Бурятия

Главное сегодня

ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон
Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр
МИД: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону