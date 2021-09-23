Дальний Восток приходит в себя после сильных паводков

Оформление документов для выплат пострадавшим от паводков ускорят в Бурятии. Поднявшаяся в августе вода подтопила сотни домов и приусадебных участков в республике. Наступают холода, но еще не все жители получили компенсации.

Например, жители поселков Наушки и Хоронхой Кяхтинского района, который пострадал наиболее сильно, обратились к главе региона с жалобами на бюрократическую волокиту. Чиновники долго составляли акты на выплаты пострадавшим от подтоплений. Алексей Цыденов поручил руководству Республиканского агентства ГО и ЧС навести порядок в населенных пунктах, а руководству района - публиковать списки получателей и информировать всех о том, как рассматриваются заявления.

Более 32 миллионов рублей выделено сейчас на аварийно-восстановительные работы в регионе. Почти 54 миллиона предумотрено на помощь 2660 пострадавшим. Закуплено 40 тепловых пушек для просушки домов, однако формируется их дополнительный запас.

Жители поселков Наушки и Хоронхой пожаловались на бюрократическую волокиту

В домах, где требуется просушка жилых помещений, работают спасатели. "К нам поступает много заявок и жалоб, чтобы привести в порядок погребы и подвалы. Но спасатели задействованы на просушке жилых помещений, нам надо успеть до холодов. Просушка одного дома занимает много времени, и вода быстро не уходит", - пояснил начальник управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Тем временем

Более пяти миллиардов рублей направят на поддержку жителей Забайкалья и Еврейской автономии, пострадавших от наводнений. Соответствующее распоряжение подписал в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 4,28 миллиарда получит Забайкальский край. Большая часть из них - 3,9 миллиарда - пойдет на выплату компенсаций людям, лишившимся домов. Еще 350 миллионов направят на капитальный ремонт поврежденного жилья. На помощь от государства могут рассчитывать около двух тысяч забайкальских семей. Еврейская автономная область получит из федерального бюджета 922 миллиона.