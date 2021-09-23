Хабаровских военнослужащих осудили за кражу продуктов на 20 млн

В Хабаровске Краснореченский гарнизонный военный суд вынес приговор двум военнослужащим, которых признали виновными в крупном мошенничестве и растрате.

В 2017-2018 годах управляющий столовой вместе с начальником продовольственной службы одной из воинских частей украли со склада и продали запасенные ими излишки продуктов на сумму более 20 миллионов рублей. Помимо этого, сообщники оформили подложные документы, по которым образовались излишки индивидуальных пайков стоимостью 84 тысячи рублей. Их они тоже успели продать.

По решению суда начальник продовольственной службы отправится в колонию общего режима на семь лет, второй обвиняемый - на четыре года.

"Суд также удовлетворил исковые требования представителя потерпевшей стороны и обязал подсудимых в солидарном порядке возместить причиненный ущерб в полном объеме", - отмечается в сообщении Главного военного следственного управления СК РФ.