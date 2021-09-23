Из аэропорта Владивосток открываются прямые рейсы в Советскую Гавань

Международный аэропорт Владивосток продолжает набирать обороты по количеству направлений в города Дальнего Востока для того, чтобы обеспечить удобные путешествия жителям Приморья. Так, с 1 октября открываются прямые рейсы в Советскую Гавань, город, расположенный на побережье Татарского пролива в Хабаровском крае.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания "Аврора" совместно с партнером-оператором, авиакомпанией "Хабаровские авиалинии", дважды в неделю.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Ан-24 по вторникам и пятницам. Вылет из Владивостока в 11:50, прибытие в пункт назначения в 14:00 местного времени.

Купить билеты, узнать всю подробную информацию о расписании полетов можно на сайте авиакомпании "Аврора" www.flyaurora.ru, в офисах продаж, а также по телефону контактного центра авиакомпании 8 (800) 250-49-88 (звонок по России бесплатный).

Справка

Международный аэропорт Владивосток - один из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В январе-августе 2021 года его услугами воспользовались более 1,16 миллиона человек. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Пресс-релиз подготовлен АО "Международный аэропорт Владивосток"