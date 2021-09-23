Как решить проблему "черных" старателей на Дальнем Востоке

Сегодня на крупных месторождениях в Дальневосточном федеральном округе добывают 65 процентов объема всего драгоценного металла в стране. В то же время небольшие залежи, дающие менее 30 килограммов, зачастую остаются уделом "черных" старателей.

Действующее законодательство о недрах непростое и рассчитано на крупных добытчиков. У небогатых компаний выполнять все его требования средств и возможностей нет. Простые граждане и вовсе лишены права на законных основаниях добывать драгоценные металлы. Но так было не всегда.

В советское время существовал так называемый вольный принос. За его счет государство пополняло валютные резервы, экономило средства на поиск и освоение новых месторождений. Доля золота, извлекаемого старателями, превышала 23 процента совокупного объема добычи. Все изменилось в середине 50-х годов прошлого века, когда закрылись государственные золотоприемные кассы. Тогда вместо легального оборота появился "черный" рынок. В начале 1960-х годов незаконный оборот достиг таких пределов, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев призвал ввести усиленную уголовную ответственность за нелегальную добычу золота. Но подобные решения, если они принимаются без других упрощений или комплексных программ развития, почти всегда приводят к обратному результату - усугублению и еще большей криминализации регулируемой сферы. Так произошло в этот раз. В результате криминогенная ситуация в сфере старательской деятельности ухудшилась.

Граждане вынуждены нарушать закон, чтобы прокормить себя и семью

Сегодняшний объем теневого рынка золота объясняется и социальными причинами. Деятельность "черных" старателей приобретает массовый характер в районах, где другой нормальной работы иногда просто нет. Выручка от нелегально добытого золота является основным источником средств существования. И граждане вынуждены нарушать закон, чтобы прокормить себя и семью.

Часть легальных артелей, получая лицензии на разработку месторождений, фактически не осуществляет реальную добычу, а создает видимость такой деятельности. Потому что для них намного выгоднее покупать золото у "черных" старателей, не платить налоги и не нести другие производственные расходы. Такая ситуация особенно актуальна для Магаданской области.

Сейчас ограничение на добычу золота гражданами не имеет никакого экономического, политического и социального смысла. Поэтому в мае 2020 года минвостокразвития совместно с коллегами из других ведомств, по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера - полпреда главы государства на Дальнем Востоке Юрия Трутнева разработали проект федерального закона "О старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятие которого позволило бы легализовать добычу золота частными лицами на дальневосточных и арктических территориях. Это простой и понятный механизм доступа к получению драгоценных металлов с учетом и мирового, и отечественного опыта. Все полностью планируется делать через федеральную информационную систему.

Территории, которые можно будет выбрать для осуществления старательской деятельности, определят совместно минвостокразвития, Федеральное агентство по недропользованию и власти региона, в котором находится участок. Принцип предоставления земли будет таким же, как по программе "Дальневосточный гектар", когда человек может выбрать участок онлайн, отметив его на карте.

Единственное требование к гражданину для получения статуса старателя - быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. Он подает электронное заявление о выборе участка, приложив минимальный пакет документов: удостоверение личности и схему территории. Сведения о регистрации ИП запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно через межведомственный оборот.

Отдельная регуляторная часть касается требований к старательской деятельности. Есть ряд ограничений. Нельзя снимать поверхностный слой почвы глубже пяти метров, вести химические взрывные работы и использовать тяжелую технику мощностью выше пяти киловатт.

Понимая, что эта деятельность будет вестись в труднодоступных местах, куда сложно доставить стройматериалы, мы предусмотрели возможность использовать для подготовки рабочего места произрастающие рядом деревья.

Принцип предоставления старательских участков будет таким же, как по программе "Дальневосточный гектар"

Участок будет выдаваться на три года. После истечения этого срока и завершения работ старатель должен провести восстановление участка. Прежде всего вывезти мусор, посадить новые деревья на месте вырубленных, демонтировать сооружения. Но, возможно, будет разрешено оставить небольшие капитальные строения.

За старательской деятельностью предполагается осуществлять два вида надзора. Первый - региональный. Второй - контроль за оборотом драгоценных металлов.

В июле прошлого года законопроект был вынесен на обсуждение комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Сейчас идет начальная стадия согласований. Мы получили соответствующие предложения и замечания федеральных органов исполнительной власти.

Есть нюансы, мы над ними работаем. Но полагаем, что это будет достаточно приемлемый механизм для старателей. Для его апробации в пилотном режиме мы предложили в течение трех лет со дня вступления в силу закона применять его на Дальнем Востоке и в Арктике. Затем его действие можно будет распространить на другие территории страны.

По нашим оценкам, если в ДФО будет оформлено десять тысяч старателей, они смогут добывать до трех-пяти тонн золота в год. До 2030-го дополнительные доходы могут составить 30 миллиардов рублей.