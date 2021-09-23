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23.09.2021 06:06

На Дальнем Востоке подводят итоги "красной" путины

Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 218(8569)
Промысел лосося завершился на восточном побережье Камчатки, в Магаданской области и Чукотском автономном округе. В общей сложности выловлено более 511 тысяч тонн ценного ресурса. Еще какое-то время красная рыба будет идти на западном побережье Камчатки, в Хабаровском крае и Сахалинской области. Добытые там объемы уже не будут столь впечатляющими, но могут стать решающими при определении самого "урожайного" года.
Рыбаки довольны: прогнозы ученых на лососевую путину в этом году оправдались. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Рыбаки довольны: прогнозы ученых на лососевую путину в этом году оправдались. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Рыбаки довольны: прогнозы ученых на лососевую путину в этом году оправдались. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Пока первое место держит 2018-й с результатом 676 тысяч тонн. Вообще, рыбакам только трижды удавалось получить свыше 500 тысяч тонн лосося - в упомянутом 2018-м, а также в 2009 и 2011 годах.

В этот раз на Камчатке, в самом лососевом регионе Дальнего Востока, добыто 438 тысяч тонн, что на 16 процентов выше показателя нечетного 2019 года и существенно выше уровня 2020-го. По словам губернатора региона Владимира Солодова, промысел был эффективным, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, дефицит судовой переработки, холодильных мощностей и логистические трудности. Фактические уловы значительно превысили ожидаемые цифры.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- Изначальный прогноз составлял порядка 360 тысяч тонн, - напомнила руководитель Камчатского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Нина Шпигальская. - Так что добытое количество составляет почти 122 процента к изначальному прогнозу. Превышение зафиксировано прежде всего по горбуше. Таким образом, 86 процентов всего вылова на Дальнем Востоке принадлежит Камчатскому краю. Таких положительных результатов за более чем 20-летнюю историю наблюдений мы не отмечали. Это говорит о благополучной ситуации, но вместе с тем в других регионах таких результатов нет, и мы должны учитывать их опыт при принятии дальнейших решений.

Уловы Камчатского края составили 86 процентов всей добычи лососевых на Дальнем Востоке

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Игорь Мельников говорит, что о высоких подходах лосося в 2021 году ученые впервые заговорили по итогам прошлогодних осенних съемок, которые выявили большое количество откочевывающей на зимний нагул молоди горбуши поколения 2019 года из рек Охотского и Беринговоморского бассейна.

- После анализа результатов съемок, береговых учетов, обследований нерестилищ и других материалов был сделан вывод, что при благоприятных условиях зимнего нагула можно ожидать высоких подходов лососей. Как стало позднее известно, природные условия и в инкубационный период, и во время зимнего нагула были благоприятными. Вместе с организацией промысла комплексом охранных мероприятий удалось достичь одного из лучших результатов в истории добычи лососей, - отметил он.

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
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А вот прошлый год выдался неудачным - ученые прогнозировали вылов 384 тысяч тонн, но рыба не пришла, и добыто было 295 тысяч. После этого специалисты заговорили о том, что год может оказаться предвестником периода снижения численности лососей, особенно после того как уловы уменьшились по обе стороны Тихого океана, а проблема коснулась не только диких, но и заводских популяций. По словам Мельникова, такие дискуссии не утихают, но единой точки зрения нет.

- Сейчас мы находимся в эпохе глобальных климатических изменений, и это только усложняет прогнозирование. Иногда экстремальные природные условия - например, чересчур сильный прогрев воды на нерестилищах или обильный паводок - могут приводить к резкому падению численности целых поколений в том или ином водоеме или даже районе. Поэтому нам необходимо продолжать и развивать весь комплекс исследований по тихоокеанским лососям на Дальнем Востоке, в море и на берегу, и внедрять новые методики работы, - уверен ученый.

Между тем

В настоящее время в море приступили к съемкам два научно-исследовательских судна - "ТИНРО" и "Профессор Кагановский", которые будут собирать данные об откочевывающей молоди охотоморской и беринговоморской горбуши и других лососях. Результаты этих исследований лягут в основу прогнозов на "красную" путину 2022 года.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО

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