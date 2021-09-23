На Камчатке при пожаре в доме погибли пять человек

В Петропавловске-Камчатском следователи выясняют обстоятельства гибели пяти человек при пожаре в частном жилом доме.

ЧП произошло в ночь на 23 сентября на улице Осипенко. Согласно информации краевого ГУ МЧС, общая площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. На месте нашли тела четверых мужчин от 40 до 50 лет и одной женщины, личность которой устанавливается.

"По итогам доследственной проверки органом следствия с учетом всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Прокуратура Камчатки также начала проверку. Согласно предварительной информации, дом, в котором произошло возгорание, не имеет собственника. В связи с этим прокуратура оценит полноту действий органа местного самоуправления о признании объекта недвижимости бесхозяйным.

По оперативным данным краевого УМВД, в помещении находились лица без определенного места жительства.