На Камчатке прошел первый розыгрыш призов среди привитых от COVID-19

В Камчатском крае прошел первый розыгрыш призов среди людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. Участие в нем приняли около 800 человек.

Для участия в акции жителям камчатки надо было в период с 13 сентября получить первый или второй компонент вакцины, а после зарегистрироваться на сайте здороваякамчатка.рф.

- Вчера мы подвели первые итоги розыгрыша, было объявлено 15 победителей. Сегодня в акции участвуют более тысячи человек, - рассказал вице-губернатор региона Александр Кузнецов.

Среди подарков смартфоны, планшеты, телевизоры, фитнес-браслеты, соковыжималки и другая полезная техника. У тех, кто еще не успел сделать прививку, тоже есть шанс получить приз. Участником акции можно стать до 14 ноября. Победителей будут выбирать раз в неделю в эфире телеканала "41 Регион" и на официальной странице министерства здравоохранения Камчатки в Instagram.

- 17 ноября пройдет основной розыгрыш, в котором смогут участвовать все ранее прошедшие вакцинацию камчатцы. Главным призом станет отечественный внедорожник, - отметил Александр Кузнецов.

Сейчас в регионе работают 38 пунктов вакцинации: 25 стационарных и 13 мобильных.