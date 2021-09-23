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22.09.2021 11:11
Рубрика: Происшествия

На приморских таможенников завели дела о взятках

Текст: Ольга Журман (Приморский край)

В Приморском крае возбуждены уголовные дела в отношении начальника и сотрудников таможенного поста "Морской порт Славянка" Владивостокской таможни, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

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Все они задержаны и помещены под домашний арест. Мужчины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки группой лиц в крупном размере". По этой статье возбуждены четыре уголовных дела, еще одно - по статье о мошенничестве.

Как полагает следствие, начальник таможенного поста во время процедуры оформления судна предложил владельцу передать ему 600 тысяч рублей. А за это пообещал провести контроль поверхностно. Действовал он при этом в составе группы лиц по предварительному сговору, считают следователи.

Владелец судна согласился и передал деньги фигуранту, который распределил их между остальными участниками группы. Таким образом полноценного таможенного контроля судно избежало.

В ходе расследования первого эпизода передачи денег вскрыли преступную схему и другие эпизоды получения взяток, а также факт мошенничества.

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Сейчас кроме главного фигуранта - руководителя таможенного поста - установлены еще четыре сотрудника таможни, причастных к получению взяток, и одно гражданское лицо, подозреваемое в мошенничестве: мужчина получал деньги от начальника таможенного поста якобы для передачи их вышестоящему руководству за покровительство, но оставлял их себе.

Преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе оперативников приморского УФСБ, сотрудников Следственного комитета и ДВТУ. Расследование продолжается.

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