Новости

Обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 нашли на вершине хребта 06:09
Сенатор Джабаров: Ответ на санкции будет чувствительным для Вашингтона 05:35
Под Хабаровском нашли обломки пропавшего Ан-26 05:23
На Камчатке прошел первый розыгрыш призов среди привитых от COVID-19 04:56
Зоопарки на северо-востоке США начали прививать животных от COVID-19 04:10
Турция перебросила в Сирию три тысячи военных 03:34
Япония направит в другие страны 30 миллионов доз вакцины от COVID-19 02:48
МЧС: Крупный пожар в Подмосковье, горит ангар 02:04
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО 01:41
"Ростов" вылетел из Кубка России, уступив клубу из ФНЛ-2 00:54
"Монако" одолел дома "Сент-Этьен" 3:1 00:32
Талибы могут запретить поп-музыку в Афганистане 22.09.2021
В США столкнулись с острой нехваткой учителей и школьного персонала 22.09.2021
Ученые КНР: COVID в США появился раньше, чем заявляют в Вашингтоне 22.09.2021
В Минсельхозе прокомментировали колебания цен на продукты 22.09.2021
Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения 22.09.2021
"Я просто хочу вернуть свою жизнь": трейлер документалки о Бритни Спирс 22.09.2021
В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы 22.09.2021
90% предзаказов новых iPhone приходится на старшие модели 22.09.2021
Около 40 тыс. человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 22.09.2021
Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы 22.09.2021
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 22.09.2021
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID-19 22.09.2021
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу 22.09.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности 22.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23.09.2021 05:23
Рубрика: Происшествия

Под Хабаровском нашли обломки пропавшего Ан-26

Текст: Юлия Гарднер
Обнаружены обломки пропавшего недалеко от Хабаровска самолета Ан-26.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", - сообщил ТАСС информированный источник.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Пропавший с радаров самолет Ан-26 выполнял технический полет

В объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подтвердили информацию. Место катастрофы находится в районе поселка Корфовский.

Транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров 22 сентября в 18:45 по местному времени. Воздушное судно, принадлежащее ЗАО "Летные проверки и системы", проводило технический полет. По предварительным данным, самолет упал в районе Большехехцирского заповедника - примерно в 40 километрах от Хабаровска.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Наземная поисковая операция в районе хребта Хехцир проводится силами МЧС России и Комитета гражданской защиты правительства Хабаровского края. В ней участвуют более 70 спасателей. Больницы находятся в полной готовности для приема пострадавших.

Спасатели пешком идут к возможному месту падения Ан-26

Текст: Ольга Журман (Хабаровск)
Транспортный самолет Ан-26 с летным составом в количестве шести человек пропал с радаров в среду вечером в 18:45 по хабаровскому времени (11:45 мск). Вернуться борт должен был в 19:10, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Воздушное судно принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы" и проводило технический полет, проверяло аэронавигацию аэропорта, радиотехническое оборудование. Связь с ним пропала, когда самолет был на расстоянии 38-40 километров от аэродрома и на высоте чуть более 600 метров. Это место предположительно в районе Большехехцирского заповедника, поэтому одна из версий случившегося, появившаяся через три часа после сообщения о ЧП, - самолет мог столкнуться с сопкой. Высота сопок в этих местах достигает километра. Сотрудники Большехехцирского заповедника также подключились к поискам.

Фото: ТАСС
На борту пропавшего в Хабаровском крае Ан-26 было шесть человек

Экстренные службы сообщают, что не исключается и возможность технической неполадки, хотя экипаж об этом не сообщал, погодные условия также не способствовали полету. Сигнал аварийного радиомаяка с Ан-26 не зафиксирован.

Для поиска Ан-26 был привлечен вертолет региональной Росавиации. Поиски осложняет темное время суток, а также поднявшийся после дождя сильный ветер и сильная облачность.

Участок поисков специалисты определили так: "В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком".

В ночь в тайгу с техникой высокой проходимости пошли спасатели Амурского спасательного центра, всего 70 человек. Погода им способствовать не будет.

В районе поиска в ближайшие сутки будет неустойчивой: прогнозируются дожди, местами ливни, ветер до 20 метров в секунду.

Тем временем житель Хабаровского края Владимир Тараненко рассказал, что видел пропавший самолет Ан-26, когда тот пролетел прямо над его домом. Мужчина сообщил, что самолет летел так низко, что мог задеть вышки. "Этот Ан-26 пронесся на бреющем полете прямо над домом моим, на очень низкой высоте в сторону Тополево. Я еще подумал: нельзя так летать, разобьется", - сказал мужчина. Владимир сразу позвонил в экстренные службы.

В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком

Следственными органами Восточного межрегионального СУТ Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения).

Катастрофа с воздушным судном этой же модели произошла в июле 2021 года на Камчатке. Приоритетной версией крушения считается ошибка экипажа. Самолет следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, однако упал за четыре километра до места назначения. Из находившихся на борту 22 пассажиров и шести членов экипажа никто не выжил.

МЧС

В МЧС подтвердили, что на борту пропавшего с экранов радаров самолета Ан-26 находились 6 человек. "В 11.45 (мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта города Хабаровска, предположительно в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту находился летный состав в количестве 6 человек. Самолет совершал технический полет", - передали в пресс-службе ведомства. На поиски пропавшего борта немедленно отправились спасатели на вертолете Росавиации.

А из Хабаровска в предполагаемый квадрат ЧП выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. Чуть позже к поискам подключился и вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями на борту.

"Кроме того, в поисках задействованы более 40 спасателей на технике высокой проходимости. Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями", - добавили в пресс-службе МЧС.

Но первый вылет поискового Ми-8 закончился безрезультатно. Погодные условия не позволили ему полноценно совершить облет. Позже к поискам пропавшего Ан-26привлекли дополнительные силы.

"МЧС России усилило поисковую группировку. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники". - сообщили в пресс-службе МЧС.

"Маршрут самолета пролегал над заповедником Хехцир, в котором высота сопок составляет почти 1000 метров. Самолет мог столкнуться с одной из них", - сказал источник ТАСС в авиационных службах.

Подготовил Тимофей Борисов

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток Правительство МЧС ДФО Хабаровский край Авиакатастрофы РГ-Видео

Главное сегодня

Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО
ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон
Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону