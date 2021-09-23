Под Хабаровском нашли обломки пропавшего Ан-26

Обнаружены обломки пропавшего недалеко от Хабаровска самолета Ан-26.

"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", - сообщил ТАСС информированный источник.

В объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подтвердили информацию. Место катастрофы находится в районе поселка Корфовский.

Транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились шесть человек, пропал с радаров 22 сентября в 18:45 по местному времени. Воздушное судно, принадлежащее ЗАО "Летные проверки и системы", проводило технический полет. По предварительным данным, самолет упал в районе Большехехцирского заповедника - примерно в 40 километрах от Хабаровска.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Наземная поисковая операция в районе хребта Хехцир проводится силами МЧС России и Комитета гражданской защиты правительства Хабаровского края. В ней участвуют более 70 спасателей. Больницы находятся в полной готовности для приема пострадавших.