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Рубрика: Происшествия

Появилось фото с места крушения Ан-26 под Хабаровском

Текст: Дина Непомнящая
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Обломки самолета Ан-26, потерпевшего крушение в районе поселка Корфовский Хабаровского края, нашли в районе горы Хребтова. Об этом сообщили "РГ" в региональном главке МЧС.

Фото: ТАСС
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Спасатели сфотографировали место катастрофы из кабины вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра, на котором проводили авиаразведку.

Судьба экипажа самолета пока остается неизвестной. К месту ЧП направляется наземная группа спасателей. Вертолету произвести посадку мешают сильные порывы ветра до 18 метров в секунду и высокие деревья. По этой же причине нельзя произвести десантирование.

Напомним, что транспортный самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в 18:45 по местному времени. На борту судна, выполнявшего технический полет, были шесть человек.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток Правительство МЧС ДФО Хабаровский край Авиакатастрофы

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