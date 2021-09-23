Появилось фото с места крушения Ан-26 под Хабаровском

Обломки самолета Ан-26, потерпевшего крушение в районе поселка Корфовский Хабаровского края, нашли в районе горы Хребтова. Об этом сообщили "РГ" в региональном главке МЧС.

Спасатели сфотографировали место катастрофы из кабины вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра, на котором проводили авиаразведку.

Судьба экипажа самолета пока остается неизвестной. К месту ЧП направляется наземная группа спасателей. Вертолету произвести посадку мешают сильные порывы ветра до 18 метров в секунду и высокие деревья. По этой же причине нельзя произвести десантирование.

Напомним, что транспортный самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в 18:45 по местному времени. На борту судна, выполнявшего технический полет, были шесть человек.