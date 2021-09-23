В авиакатастрофе с Ан-26 под Хабаровском никто не выжил

По предварительным данным, после крушения самолета Ан-26 под Хабаровском никто не выжил. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В четверг около полудня спасатели с вертолета обнаружили обломки воздушного судна. Их разбросало по склону горы Хребтовая в Большехехцирском заповеднике, примерно в 40 километрах от Хабаровска. Сейчас к месту авиакатастрофы направляются спасатели, следователи и сотрудники надзорных ведомств.

Как рассказали в пресс-службе краевого главка МЧС, самолет упал в труднодоступной местности, добраться туда можно только по земле. К поисковой операции привлечены почти 140 человек и 35 единиц техники.

Напомним, что транспортный самолет Ан-26 пропал с радаров 22 сентября в 18.45 по местному времени. На борту судна, выполнявшего технический полет, были шесть человек. По факту катастрофы расследуется уголовное дело.