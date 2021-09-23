В Приморье выросла популяция амурских тигров

Получены новые данные о численности тигров на юго-западе Приморья, сообщил "РГ" главный специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

Сейчас на местных охраняемых территориях обитают 41 взрослый тигр и 14 детенышей. Это данные за последний год. в 2019-м специалисты зафиксировали 31 особь.

Новые данные получены путем анализа данных фотомониторинга. В национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" обитает крупная группировка амурского тигра. Кроме них здесь обитают и свыше ста дальневосточных леопардов.

Стабильный рост численности тигров и леопардов происходит одновременно, что в очередной раз доказывает: полосатые кошки отлично уживаются с пятнистыми. И тем, и другим хватает корма. Так, на "Земле леопарда", по данным авиаучета, насчитывается до 22 тысяч пятнистых оленей, косуль и кабанов. Кроме того, самки леопарда с котятами чаще регистрируются в местах с высокой плотностью тигра.

"Создание благоприятных условий за счет осуществления природоохранных мер повышает выживаемость молодых хищников. Так, из общего числа зарегистрированных взрослых тигров за указанный период 12 являются новыми для нашей территории, и большая часть новичков - это именно молодые расселяющиеся особи из известных выводков. Далеко не все из них задержатся в нацпарке, некоторые покинут его в поиске свободных территорий", - пояснила старший научный сотрудник резервата Дина Матюхина.

По экспертным оценкам, во всем ареале в России обитают примерно 580 амурских тигров.