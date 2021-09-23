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23.09.2021 05:19
Рубрика: Общество

В Приморье выросла популяция амурских тигров

Текст: Ольга Журман

Получены новые данные о численности тигров на юго-западе Приморья, сообщил "РГ" главный специалист по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Сейчас на местных охраняемых территориях обитают 41 взрослый тигр и 14 детенышей. Это данные за последний год. в 2019-м специалисты зафиксировали 31 особь.

Новые данные получены путем анализа данных фотомониторинга. В национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" обитает крупная группировка амурского тигра. Кроме них здесь обитают и свыше ста дальневосточных леопардов.

Стабильный рост численности тигров и леопардов происходит одновременно, что в очередной раз доказывает: полосатые кошки отлично уживаются с пятнистыми. И тем, и другим хватает корма. Так, на "Земле леопарда", по данным авиаучета, насчитывается до 22 тысяч пятнистых оленей, косуль и кабанов. Кроме того, самки леопарда с котятами чаще регистрируются в местах с высокой плотностью тигра.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Создание благоприятных условий за счет осуществления природоохранных мер повышает выживаемость молодых хищников. Так, из общего числа зарегистрированных взрослых тигров за указанный период 12 являются новыми для нашей территории, и большая часть новичков - это именно молодые расселяющиеся особи из известных выводков. Далеко не все из них задержатся в нацпарке, некоторые покинут его в поиске свободных территорий", - пояснила старший научный сотрудник резервата Дина Матюхина.

По экспертным оценкам, во всем ареале в России обитают примерно 580 амурских тигров.

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