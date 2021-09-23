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23.09.2021 05:13
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 5,4

Текст: Юлия Гарднер

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на четверг в Забайкальском крае. По информации Байкальского филиала ФГБУ ФИЦ "Единая географическая служба РАН", очаг залегал в 46 километрах от села Новая Чара.

У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

Сообщений о разрушениях зданий и объектов инфраструктуры в Единую дежурно-диспетчерскую службу Каларского муниципального округа не поступало. Пострадавших нет.

"Для обследования территории на место направлена оперативная группа Каларской пожарно-спасательной части", - сообщает ГУ МЧС по региону.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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