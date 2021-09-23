В Забайкалье произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в ночь на четверг в Забайкальском крае. По информации Байкальского филиала ФГБУ ФИЦ "Единая географическая служба РАН", очаг залегал в 46 километрах от села Новая Чара.

Сообщений о разрушениях зданий и объектов инфраструктуры в Единую дежурно-диспетчерскую службу Каларского муниципального округа не поступало. Пострадавших нет.

"Для обследования территории на место направлена оперативная группа Каларской пожарно-спасательной части", - сообщает ГУ МЧС по региону.