Василий Орлов: Приамурью выделили 2 млрд для пострадавших от паводка

Большая часть суммы - 1,3 миллиарда - предназначена на прямые выплаты людям, оставшимся без жилья. В области обследовано более 1500 домовладений, из них непригодными признаны порядка 650, остальные - это имущество, которое подлежит капитальному ремонту. Общий ущерб по жилым домам оценивается в 2,2 миллиарда рублей.

Еще почти 700 миллионов из федеральной казны направят на компенсацию расходов региона на выплаты, связанные с полной или частичной утратой имущества.

- Мы, не дожидаясь большого транша из Москвы, начали выплачивать гражданам деньги на приобретение имущества взамен утраченного жилья и на капитальный ремонт, - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. - Актировали ущерб и своими деньгами из резервного фонда осуществляли федеральные выплаты. Ждать, пока полностью уйдет вода, мы не стали.

По словам главы региона, в этом году Приамурье пережило аномальный по масштабам паводок: уровень воды у Благовещенска по сравнению с отметками 2013 года был выше на 40 сантиметров. Наводнение прошло двумя волнами, начавшись еще в середине мая.

Ущерб Амурской области от первой волны в целом оценивается в 6,2 миллиарда рублей, из них 3,2 миллиарда приходится на повреждения автомобильных дорог. Урон, нанесенный второй волной, - порядка трех миллиардов. Пострадавшими признаны 12 тысяч человек в 103 населенных пунктах.

Между тем правительство региона подчеркивает, что масштабные наводнения последних лет в Амурской области позволили региональным властям отработать методику борьбы с последствиями паводков, организации работы с пострадавшими гражданами и учесть прошлые ошибки. Разработан большой пакет дополнительных мер помощи подтопленцам, средства на которые были выделены из областного бюджета. В частности, людей снабжают топливом. Около семи тысяч человек, у которых утонули огороды, обеспечат овощами.

- Жители Приамурья, утратившие урожай из-за паводка, смогут получить картофель и овощи по месту своего жительства, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Сергей Адаменко. - Каждый пострадавший, полностью потерявший урожай на земельном участке, на котором расположен жилой дом, имеет право на 50 килограммов картофеля, 20 - капусты, 10 - моркови и 10 килограммов свеклы. Этот набор люди должны получить до ноября.

Специалисты областного министерства сельского хозяйства утвердили список из пяти рекомендованных для закупок производителей, овощи и картофель которых гарантированно хорошего качества. Определена максимальная цена, по которой муниципалитеты могут их закупать.

Завершается восстановление печей в поврежденных водой домах. Всего в регионе необходимо было отремонтировать 122 печи, из них 116 уже привели в порядок.

- Обследование печей завершено во всех домах, пострадавших от паводка. В северных районах области печное отопление восстановлено полностью. Более пяти миллионов рублей было направлено из резервного фонда правительства Амурской области на закупку строительных материалов, необходимых для этих работ. Стройматериалы оперативно доставлялись в районы. В ближайшее время, до наступления заморозков, будут отремонтированы оставшиеся шесть печей, - рассказал Василий Орлов.

В восстановительных работах заняты 15 человек. Оплата их труда осуществлялась за счет средств резервного фонда, проживание и питание специалистов обеспечивали муниципалитеты.

Чтобы минимизировать потери от возможных будущих наводнений, требуется дальнейшее строительство защитных сооружений.

- В Амурской области в связи изменением гидрологической обстановки дамбы и другие гидротехнические сооружения необходимы, - прокомментировал губернатор. - Мы видим, что климат меняется. После паводка 2013 года было сделано девять проектов, но их строительство не финансировалось. В начале этого года мы с министром природных ресурсов Александром Козловым определили, что надо проводить эти работы, и договорились о том, что федеральные специалисты помогут нам сделать необходимые изменения. Те данные, которые были после 2013-го, устарели, требуется корректировка проектной документации. Из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей на корректировку ПСД по гидротехническим сооружениям трех населенных пунктов - Усть-Ивановки, Владимировки и Гродеково. Строительство можно начать в 2023 году.

Кроме того, в Приамурье ведется планомерная работа по определению границ затопляемых зон в 247 населенных пунктах. На эти цели из областного бюджета выделено около 300 миллионов рублей. До конца 2021 года будут установлены границы зон затопления на территории 46 населенных пунктов.

- Полностью завершить эту работу мы планируем не позднее четвертого квартала 2022 года. В границах зон затопления запрещено строительство жилья, сооружений и объектов экономики без инженерной защиты. В дальнейшем людей, которые на данный момент уже проживают на территориях с высоким риском подтоплений, намечено переселить в безопасные места, - подчеркнул Василий Орлов. - За последние семь лет в Амурской области наблюдалось четыре наводнения, наиболее разрушительным из них оказался паводок текущего года. И прогноз специалистов однозначен: региону нужно принимать меры по защите людей от дальнейших подтоплений.