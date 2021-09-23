За сутки в России подтверждено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3445

2 Санкт-Петербург 1698

3 Московская область 936

4 Самарская область 542

5 Свердловская область 513

6 Нижегородская область 502

7 Воронежская область 499

8 Ростовская область 469

9 Пермский край 461

10 Иркутская область 374

11 Омская область 372

12 Челябинская область 365

13 Красноярский край 356

14 Ставропольский край 355

15 Республика Башкортостан 344

16 Волгоградская область 339

17 Оренбургская область 338

18 Ульяновская область 303

19 Республика Крым 293

20 Хабаровский край 285

21 Саратовская область 283

22 Архангельская область 267

23 Алтайский край 245

24 Вологодская область 244

25 Пензенская область 237

26 Удмуртская Республика 231

27 Республика Коми 230

28 Тюменская область 226

29 Ленинградская область 224

30 Краснодарский край 221

31 Калининградская область 218

32 Приморский край 216

33 Липецкая область 212

34 Тверская область 208

35 Ярославская область 194

36 Республика Саха (Якутия) 190

37 Курская область 189

38 Забайкальский край 174

39 Белгородская область 172

40 Новосибирская область 171

41 Астраханская область 170

42 Брянская область 169

43 Республика Карелия 165

44 Смоленская область 164

45 Владимирская область 162

46 Ханты-Мансийский автономный округ 162

47 Кемеровская область 162

48 Мурманская область 142

49 Новгородская область 139

50 Псковская область 132

51 Ивановская область 128

52 Рязанская область 128

53 Севастополь 122

54 Республика Хакасия 120

55 Амурская область 120

56 Курганская область 119

57 Кировская область 117

58 Республика Дагестан 113

59 Калужская область 112

60 Орловская область 111

61 Тульская область 109

62 Костромская область 96

63 Ямало-Ненецкий автономный округ 92

64 Тамбовская область 92

65 Томская область 89

66 Республика Бурятия 87

67 Республика Чувашия 77

68 Республика Калмыкия 72

69 Республика Северная Осетия-Алания 72

70 Республика Мордовия 72

71 Сахалинская область 70

72 Кабардино-Балкарская Республика 68

73 Республика Ингушетия 63

74 Чеченская Республика 63

75 Республика Марий Эл 58

76 Республика Тыва 55

77 Республика Татарстан 54

78 Республика Адыгея 50

79 Карачаево-Черкесская Республика 46

80 Камчатский край 38

81 Республика Алтай 36

82 Еврейская автономная область 33

83 Магаданская область 19

84 Ненецкий автономный округ 15

85 Чукотский автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 354 995 случаев (+ 0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Бурятия 0,15%

2. Республика Алтай, Магаданская область 0,17%

3. Карачаево-Черкесская Республика 0,18% За последние сутки подтверждено 820 смертей Москва 54 Санкт-Петербург 53 Свердловская область 36 Краснодарский край 32 Нижегородская область 29 Ростовская область 28 Пермский край 27 Республика Коми 26 Саратовская область 24 Красноярский край 22 Ставропольский край 21 Самарская область 21 Республика Башкортостан 20 Челябинская область 20 Удмуртская Республика 18 Пензенская область 18 Алтайский край 18 Волгоградская область 17 Республика Крым 16 Московская область 15 Оренбургская область 14 Брянская область 13 Воронежская область 12 Тульская область 12 Иркутская область 12 Тюменская область 11 Новосибирская область 11 Липецкая область 9 Мурманская область 9 Ульяновская область 9 Смоленская область 8 Республика Дагестан 8 Республика Чувашия 8 Ярославская область 7 Карачаево-Черкесская Республика 7 Республика Северная Осетия - Алания 7 Республика Саха (Якутия) 7 Владимирская область 6 Курская область 6 Рязанская область 6 Тверская область 6 Астраханская область 6 Чеченская Республика 6 Республика Хакасия 6 Белгородская область 5 Калужская область 5 Республика Карелия 5 Приморский край 5 Ивановская область 4 Тамбовская область 4 Вологодская область 4 Псковская область 4 Республика Марий Эл 4 Курганская область 4 Кемеровская область 4 Омская область 4 Камчатский край 4 Хабаровский край 4 Новгородская область 3 Республика Адыгея 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Республика Мордовия 3 Республика Татарстан 3 Республика Бурятия 3 Сахалинская область 3 Костромская область 2 Орловская область 2 Ленинградская область 2 Республика Калмыкия 2 Севастополь 2 Республика Алтай 2 Амурская область 2 Республика Ингушетия 1 Кировская область 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 201 445 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 567 человек Москва 1331 Московская область 955 Санкт-Петербург 954 Свердловская область 486 Пермский край 481 Ростовская область 459 Иркутская область 411 Нижегородская область 382 Хабаровский край 378 Оренбургская область 360 Красноярский край 359 Волгоградская область 344 Омская область 341 Воронежская область 305 Самарская область 305 Удмуртская Республика 295 Алтайский край 293 Челябинская область 273 Саратовская область 254 Липецкая область 250 Приморский край 242 Республика Крым 234 Краснодарский край 234 Вологодская область 227 Астраханская область 227 Архангельская область 221 Белгородская область 216 Ярославская область 199 Республика Башкортостан 184 Ульяновская область 178 Ханты-Мансийский автономный округ 176 Республика Карелия 171 Кемеровская область 167 Тверская область 154 Тюменская область 153 Брянская область 152 Республика Дагестан 151 Тамбовская область 144 Орловская область 140 Ставропольский край 135 Новгородская область 132 Псковская область 131 Кировская область 129 Амурская область 129 Курская область 128 Севастополь 127 Республика Калмыкия 126 Калужская область 122 Ивановская область 119 Курганская область 117 Калининградская область 114 Костромская область 112 Республика Хакасия 112 Новосибирская область 108 Владимирская область 104 Рязанская область 102 Тульская область 102 Республика Ингушетия 101 Ленинградская область 98 Смоленская область 97 Республика Бурятия 96 Республика Северная Осетия - Алания 93 Ямало-Ненецкий автономный округ 91 Республика Тыва 91 Республика Марий Эл 81 Кабардино-Балкарская Республика 79 Чеченская Республика 75 Сахалинская область 75 Мурманская область 70 Томская область 69 Республика Чувашия 64 Пензенская область 62 Республика Мордовия 54 Республика Адыгея 48 Республика Коми 46 Забайкальский край 41 Республика Татарстан 39 Еврейская автономная область 35 Карачаево-Черкесская Республика 33 Магаданская область 32 Ненецкий автономный округ 18 Камчатский край 18 Республика Алтай 12 Чукотский автономный округ 11 Республика Саха (Якутия) 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 558 780. Популяционный иммунитет к гриппу оказался понижен из-за коронавируса