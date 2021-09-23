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23.09.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
В России за сутки подтверждено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3445
  • 2 Санкт-Петербург 1698
  • 3 Московская область 936
  • 4 Самарская область 542
  • 5 Свердловская область 513
  • 6 Нижегородская область 502
  • 7 Воронежская область 499
  • 8 Ростовская область 469
  • 9 Пермский край 461
  • 10 Иркутская область 374
  • 11 Омская область 372
  • 12 Челябинская область 365
  • 13 Красноярский край 356
  • 14 Ставропольский край 355
  • 15 Республика Башкортостан 344
  • 16 Волгоградская область 339
  • 17 Оренбургская область 338
  • 18 Ульяновская область 303
  • 19 Республика Крым 293
  • 20 Хабаровский край 285
  • 21 Саратовская область 283
  • 22 Архангельская область 267
  • 23 Алтайский край 245
  • 24 Вологодская область 244
  • 25 Пензенская область 237
  • 26 Удмуртская Республика 231
  • 27 Республика Коми 230
  • 28 Тюменская область 226
  • 29 Ленинградская область 224
  • 30 Краснодарский край 221
  • 31 Калининградская область 218
  • 32 Приморский край 216
  • 33 Липецкая область 212
  • 34 Тверская область 208
  • 35 Ярославская область 194
  • 36 Республика Саха (Якутия) 190
  • 37 Курская область 189
  • 38 Забайкальский край 174
  • 39 Белгородская область 172
  • 40 Новосибирская область 171
  • 41 Астраханская область 170
  • 42 Брянская область 169
  • 43 Республика Карелия 165
  • 44 Смоленская область 164
  • 45 Владимирская область 162
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 162
  • 47 Кемеровская область 162
  • 48 Мурманская область 142
  • 49 Новгородская область 139
  • 50 Псковская область 132
  • 51 Ивановская область 128
  • 52 Рязанская область 128
  • 53 Севастополь 122
  • 54 Республика Хакасия 120
  • 55 Амурская область 120
  • 56 Курганская область 119
  • 57 Кировская область 117
  • 58 Республика Дагестан 113
  • 59 Калужская область 112
  • 60 Орловская область 111
  • 61 Тульская область 109
  • 62 Костромская область 96
  • 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 92
  • 64 Тамбовская область 92
  • 65 Томская область 89
  • 66 Республика Бурятия 87
  • 67 Республика Чувашия 77
  • 68 Республика Калмыкия 72
  • 69 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 70 Республика Мордовия 72
  • 71 Сахалинская область 70
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 68
  • 73 Республика Ингушетия 63
  • 74 Чеченская Республика 63
  • 75 Республика Марий Эл 58
  • 76 Республика Тыва 55
  • 77 Республика Татарстан 54
  • 78 Республика Адыгея 50
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 46
  • 80 Камчатский край 38
  • 81 Республика Алтай 36
  • 82 Еврейская автономная область 33
  • 83 Магаданская область 19
  • 84 Ненецкий автономный округ 15
  • 85 Чукотский автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 354 995 случаев (+ 0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Бурятия 0,15%
  • 2. Республика Алтай, Магаданская область 0,17%
  • 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,18%
За последние сутки подтверждено 820 смертей
  1. Москва 54
  2. Санкт-Петербург 53
  3. Свердловская область 36
  4. Краснодарский край 32
  5. Нижегородская область 29
  6. Ростовская область 28
  7. Пермский край 27
  8. Республика Коми 26
  9. Саратовская область 24
  10. Красноярский край 22
  11. Ставропольский край 21
  12. Самарская область 21
  13. Республика Башкортостан 20
  14. Челябинская область 20
  15. Удмуртская Республика 18
  16. Пензенская область 18
  17. Алтайский край 18
  18. Волгоградская область 17
  19. Республика Крым 16
  20. Московская область 15
  21. Оренбургская область 14
  22. Брянская область 13
  23. Воронежская область 12
  24. Тульская область 12
  25. Иркутская область 12
  26. Тюменская область 11
  27. Новосибирская область 11
  28. Липецкая область 9
  29. Мурманская область 9
  30. Ульяновская область 9
  31. Смоленская область 8
  32. Республика Дагестан 8
  33. Республика Чувашия 8
  34. Ярославская область 7
  35. Карачаево-Черкесская Республика 7
  36. Республика Северная Осетия - Алания 7
  37. Республика Саха (Якутия) 7
  38. Владимирская область 6
  39. Курская область 6
  40. Рязанская область 6
  41. Тверская область 6
  42. Астраханская область 6
  43. Чеченская Республика 6
  44. Республика Хакасия 6
  45. Белгородская область 5
  46. Калужская область 5
  47. Республика Карелия 5
  48. Приморский край 5
  49. Ивановская область 4
  50. Тамбовская область 4
  51. Вологодская область 4
  52. Псковская область 4
  53. Республика Марий Эл 4
  54. Курганская область 4
  55. Кемеровская область 4
  56. Омская область 4
  57. Камчатский край 4
  58. Хабаровский край 4
  59. Новгородская область 3
  60. Республика Адыгея 3
  61. Кабардино-Балкарская Республика 3
  62. Республика Мордовия 3
  63. Республика Татарстан 3
  64. Республика Бурятия 3
  65. Сахалинская область 3
  66. Костромская область 2
  67. Орловская область 2
  68. Ленинградская область 2
  69. Республика Калмыкия 2
  70. Севастополь 2
  71. Республика Алтай 2
  72. Амурская область 2
  73. Республика Ингушетия 1
  74. Кировская область 1
  75. Ханты-Мансийский автономный округ 1
  76. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 201 445 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 567 человек
  1. Москва 1331
  2. Московская область 955
  3. Санкт-Петербург 954
  4. Свердловская область 486
  5. Пермский край 481
  6. Ростовская область 459
  7. Иркутская область 411
  8. Нижегородская область 382
  9. Хабаровский край 378
  10. Оренбургская область 360
  11. Красноярский край 359
  12. Волгоградская область 344
  13. Омская область 341
  14. Воронежская область 305
  15. Самарская область 305
  16. Удмуртская Республика 295
  17. Алтайский край 293
  18. Челябинская область 273
  19. Саратовская область 254
  20. Липецкая область 250
  21. Приморский край 242
  22. Республика Крым 234
  23. Краснодарский край 234
  24. Вологодская область 227
  25. Астраханская область 227
  26. Архангельская область 221
  27. Белгородская область 216
  28. Ярославская область 199
  29. Республика Башкортостан 184
  30. Ульяновская область 178
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 176
  32. Республика Карелия 171
  33. Кемеровская область 167
  34. Тверская область 154
  35. Тюменская область 153
  36. Брянская область 152
  37. Республика Дагестан 151
  38. Тамбовская область 144
  39. Орловская область 140
  40. Ставропольский край 135
  41. Новгородская область 132
  42. Псковская область 131
  43. Кировская область 129
  44. Амурская область 129
  45. Курская область 128
  46. Севастополь 127
  47. Республика Калмыкия 126
  48. Калужская область 122
  49. Ивановская область 119
  50. Курганская область 117
  51. Калининградская область 114
  52. Костромская область 112
  53. Республика Хакасия 112
  54. Новосибирская область 108
  55. Владимирская область 104
  56. Рязанская область 102
  57. Тульская область 102
  58. Республика Ингушетия 101
  59. Ленинградская область 98
  60. Смоленская область 97
  61. Республика Бурятия 96
  62. Республика Северная Осетия - Алания 93
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 91
  64. Республика Тыва 91
  65. Республика Марий Эл 81
  66. Кабардино-Балкарская Республика 79
  67. Чеченская Республика 75
  68. Сахалинская область 75
  69. Мурманская область 70
  70. Томская область 69
  71. Республика Чувашия 64
  72. Пензенская область 62
  73. Республика Мордовия 54
  74. Республика Адыгея 48
  75. Республика Коми 46
  76. Забайкальский край 41
  77. Республика Татарстан 39
  78. Еврейская автономная область 35
  79. Карачаево-Черкесская Республика 33
  80. Магаданская область 32
  81. Ненецкий автономный округ 18
  82. Камчатский край 18
  83. Республика Алтай 12
  84. Чукотский автономный округ 11
  85. Республика Саха (Якутия) 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 558 780.

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