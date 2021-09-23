За сутки в России подтверждено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах

В России за сутки подтверждено 21 438 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3445
- 2 Санкт-Петербург 1698
- 3 Московская область 936
- 4 Самарская область 542
- 5 Свердловская область 513
- 6 Нижегородская область 502
- 7 Воронежская область 499
- 8 Ростовская область 469
- 9 Пермский край 461
- 10 Иркутская область 374
- 11 Омская область 372
- 12 Челябинская область 365
- 13 Красноярский край 356
- 14 Ставропольский край 355
- 15 Республика Башкортостан 344
- 16 Волгоградская область 339
- 17 Оренбургская область 338
- 18 Ульяновская область 303
- 19 Республика Крым 293
- 20 Хабаровский край 285
- 21 Саратовская область 283
- 22 Архангельская область 267
- 23 Алтайский край 245
- 24 Вологодская область 244
- 25 Пензенская область 237
- 26 Удмуртская Республика 231
- 27 Республика Коми 230
- 28 Тюменская область 226
- 29 Ленинградская область 224
- 30 Краснодарский край 221
- 31 Калининградская область 218
- 32 Приморский край 216
- 33 Липецкая область 212
- 34 Тверская область 208
- 35 Ярославская область 194
- 36 Республика Саха (Якутия) 190
- 37 Курская область 189
- 38 Забайкальский край 174
- 39 Белгородская область 172
- 40 Новосибирская область 171
- 41 Астраханская область 170
- 42 Брянская область 169
- 43 Республика Карелия 165
- 44 Смоленская область 164
- 45 Владимирская область 162
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 162
- 47 Кемеровская область 162
- 48 Мурманская область 142
- 49 Новгородская область 139
- 50 Псковская область 132
- 51 Ивановская область 128
- 52 Рязанская область 128
- 53 Севастополь 122
- 54 Республика Хакасия 120
- 55 Амурская область 120
- 56 Курганская область 119
- 57 Кировская область 117
- 58 Республика Дагестан 113
- 59 Калужская область 112
- 60 Орловская область 111
- 61 Тульская область 109
- 62 Костромская область 96
- 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 92
- 64 Тамбовская область 92
- 65 Томская область 89
- 66 Республика Бурятия 87
- 67 Республика Чувашия 77
- 68 Республика Калмыкия 72
- 69 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 70 Республика Мордовия 72
- 71 Сахалинская область 70
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 68
- 73 Республика Ингушетия 63
- 74 Чеченская Республика 63
- 75 Республика Марий Эл 58
- 76 Республика Тыва 55
- 77 Республика Татарстан 54
- 78 Республика Адыгея 50
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 46
- 80 Камчатский край 38
- 81 Республика Алтай 36
- 82 Еврейская автономная область 33
- 83 Магаданская область 19
- 84 Ненецкий автономный округ 15
- 85 Чукотский автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 354 995 случаев (+ 0,29%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Бурятия 0,15%
- 2. Республика Алтай, Магаданская область 0,17%
- 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,18%
За последние сутки подтверждено 820 смертей
- Москва 54
- Санкт-Петербург 53
- Свердловская область 36
- Краснодарский край 32
- Нижегородская область 29
- Ростовская область 28
- Пермский край 27
- Республика Коми 26
- Саратовская область 24
- Красноярский край 22
- Ставропольский край 21
- Самарская область 21
- Республика Башкортостан 20
- Челябинская область 20
- Удмуртская Республика 18
- Пензенская область 18
- Алтайский край 18
- Волгоградская область 17
- Республика Крым 16
- Московская область 15
- Оренбургская область 14
- Брянская область 13
- Воронежская область 12
- Тульская область 12
- Иркутская область 12
- Тюменская область 11
- Новосибирская область 11
- Липецкая область 9
- Мурманская область 9
- Ульяновская область 9
- Смоленская область 8
- Республика Дагестан 8
- Республика Чувашия 8
- Ярославская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Рязанская область 6
- Тверская область 6
- Астраханская область 6
- Чеченская Республика 6
- Республика Хакасия 6
- Белгородская область 5
- Калужская область 5
- Республика Карелия 5
- Приморский край 5
- Ивановская область 4
- Тамбовская область 4
- Вологодская область 4
- Псковская область 4
- Республика Марий Эл 4
- Курганская область 4
- Кемеровская область 4
- Омская область 4
- Камчатский край 4
- Хабаровский край 4
- Новгородская область 3
- Республика Адыгея 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Татарстан 3
- Республика Бурятия 3
- Сахалинская область 3
- Костромская область 2
- Орловская область 2
- Ленинградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Севастополь 2
- Республика Алтай 2
- Амурская область 2
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 201 445 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 567 человек
- Москва 1331
- Московская область 955
- Санкт-Петербург 954
- Свердловская область 486
- Пермский край 481
- Ростовская область 459
- Иркутская область 411
- Нижегородская область 382
- Хабаровский край 378
- Оренбургская область 360
- Красноярский край 359
- Волгоградская область 344
- Омская область 341
- Воронежская область 305
- Самарская область 305
- Удмуртская Республика 295
- Алтайский край 293
- Челябинская область 273
- Саратовская область 254
- Липецкая область 250
- Приморский край 242
- Республика Крым 234
- Краснодарский край 234
- Вологодская область 227
- Астраханская область 227
- Архангельская область 221
- Белгородская область 216
- Ярославская область 199
- Республика Башкортостан 184
- Ульяновская область 178
- Ханты-Мансийский автономный округ 176
- Республика Карелия 171
- Кемеровская область 167
- Тверская область 154
- Тюменская область 153
- Брянская область 152
- Республика Дагестан 151
- Тамбовская область 144
- Орловская область 140
- Ставропольский край 135
- Новгородская область 132
- Псковская область 131
- Кировская область 129
- Амурская область 129
- Курская область 128
- Севастополь 127
- Республика Калмыкия 126
- Калужская область 122
- Ивановская область 119
- Курганская область 117
- Калининградская область 114
- Костромская область 112
- Республика Хакасия 112
- Новосибирская область 108
- Владимирская область 104
- Рязанская область 102
- Тульская область 102
- Республика Ингушетия 101
- Ленинградская область 98
- Смоленская область 97
- Республика Бурятия 96
- Республика Северная Осетия - Алания 93
- Ямало-Ненецкий автономный округ 91
- Республика Тыва 91
- Республика Марий Эл 81
- Кабардино-Балкарская Республика 79
- Чеченская Республика 75
- Сахалинская область 75
- Мурманская область 70
- Томская область 69
- Республика Чувашия 64
- Пензенская область 62
- Республика Мордовия 54
- Республика Адыгея 48
- Республика Коми 46
- Забайкальский край 41
- Республика Татарстан 39
- Еврейская автономная область 35
- Карачаево-Черкесская Республика 33
- Магаданская область 32
- Ненецкий автономный округ 18
- Камчатский край 18
- Республика Алтай 12
- Чукотский автономный округ 11
- Республика Саха (Якутия) 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 558 780.