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23.09.2021 11:22
Рубрика: Власть

Бизнес с миллиардными инвестициями потянулся в Самарскую область

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области созданы одни из лучших условий для развития бизнеса. Инвесторы не раз отмечали привлекательность региона с точки зрения вложений и развития производств. И как подтверждение этому тот факт, что на минувшей неделе в Самаре открылись два новых завода, приступили к строительству третьего и начали возводить крупнейший в ПФО ветропарк. Совокупные инвестиции в эти проекты исчисляются несколькими десятками миллиардов рублей.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

- За последние три года регион прошёл уникальный путь с точки зрения трансформации инвестиционного климата, - ранее отмечал глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов. - Мы используем все инструменты, созданные федеральным законодательством по преференциальным режимам. И те ценности, которые губернатор прививает своей команде - это, в первую очередь, не просто на словах, а на деле создавать лучшие условия для предпринимателей и инвесторов в Самарской области. Инвесторы видят и замечают нашу работу, приходят со своими проектами, доверяют региону.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Самарской области построят логистический хаб крупнейшего онлайн-ритейлера

Напомним, на прошлой неделе в Тольятти запустили два новых производства. В Автограде заработал крупнейший завод по производству входных металлических дверей "Феррони-Тольятти". Предприятие будет выпускать более полутора миллионов дверей в год. Также в городе стартовало современное производство железобетонных изделий "Флоркон" - здесь применяют европейскую технологию массового производства, инновационную для российского рынка. Работы идут по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды. В совокупности, на двух предприятиях для жителей города сегодня создано две тысячи новых рабочих мест.

Также в Тольятти дали старт строительству завода сыров "КАРАТ", который заработает в 2023 году. Производство "КАРАТ" станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 миллионов тонн молока в год. Инвестиции в проект составят более 10 миллиардов рублей. Здесь трудоустроят 574 человека.

По словам собственника завода "КАРАТ" Александра Клячина, немаловажным фактором для принятия решения о выборе региона была позиция руководства Самарской области и администрации Тольятти:

- Мы рассматривали сразу несколько регионов. Но позиция правительства Самарской области сыграла существенную роль. В регионе есть совокупность сразу всех условий, необходимых инвесторам: и естественных, и тех, которые создает управленческая команда.

Нельзя не сказать о еще двух масштабных проектах, которые будет реализованы в Самарской области - строительстве первого ветропарка и логистического хаба крупнейшего онлайн-рителера.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Тольятти стартовало строительство завода по производству сыров

Так, на прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт возведению ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт. Инвестором выступил Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе "Фортум" и "РОСНАНО"). Поставки электроэнергии на оптовый рынок начнутся уже в следующем году.

Для установки "ветряков" в Самарском регионе выбрали площадку в Красноармейском районе в 70 километрах от областного центра, рядом с сельскими поселениям Криволучье-Ивановка и Гражданский. Здесь построят три электростанции (Гражданскую, Покровскую и Ивановскую) и установят 52 ветроэнергетические установки Vestas (мощностью 4,55 МВт каждая). Каждая установка будет высотой 150 метров с учетом лопастей.

Технология производства электроэнергии экологически безопасна. Ветряная турбина и основные рабочие части генераторов расположены на значительной высоте над землей. Мачта, на которой установлена ветряная турбина, занимает небольшую площадь на земле, поэтому окружающее пространство может быть с успехом использовано для хозяйственных нужд, там могут быть размещены различные здания и сооружения, например, для сельского хозяйства.

- Развитие возобновляемых источников энергии - важный этап бережливого отношения к экологии и окружающей среде. В Самарской области мы создали все условия для реализации проектов ВИЭ - подготовили законодательную базу, сформировали в регионе несколько территорий опережающего развития, где распространяются федеральные налоговые льготы, создали "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области", работающее с инвесторами в режиме "одного окна" и многое другое. Благодаря этой работе, сегодня мы можем заводить в регион такие большие многомиллиардные инвестиционные проекты, а наши партнеры могут быть уверены в их успешной реализации, - рассказал о работе с инвесторами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Добавим, в начале сентября в Самарской области приняли поправки в закон, которые подразумевают дополнительную поддержку проектов ВИЭ. Инвесторов, реализующих проекты по выработке электроэнергии солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями освободили от уплаты налога на имущество.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
В Тольятти запустили современное производство железобетонных изделий

Также на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о возведении хаба онлайн-ритейлера. Строительство начнется в 2022 году, его площадь составит 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции Wildberries составят порядка восьми миллиардов рублей. На площадке в Самарской области будет идти приемка, сортировка и хранение товаров. Компания создаст около пяти тысяч новых рабочих мест различных профессиональных направлений для жителей региона.

- Предприниматели Самарской области активно развивают продажи в онлайн-сегменте. Сегодня свою продукцию на Wildberries реализуют свыше 4,2 тысяч предпринимателей из региона, это в три раза больше, чем годом ранее. Их обороты за восемь месяцев 2021 года выросли на 231% год к году до 2,4 миллиардов рублей. Открытие нового хаба позволит ускорить развитие интернет-продаж в регионе, - отметила Татьяна Бакальчук.

Напомним также, в индустриальном парке "Чапаевск" в Самарской области PNK group возводит логистический хаб для маркетплейса OZON со всей необходимой инфраструктурой. Логистический комплекс станет одним из крупнейших в России и заработает уже в следующем году. Инвестор даст региону шесть тысяч новых рабочих мест.

- Нам приятно осознавать, что инвесторы видят в лице правительства и министерства экономического развития надежного и уверенного партнера, на которого можно положиться, который окажет бизнесу всю необходимую поддержку вплоть до запуска и последующей эксплуатации производства, - резюмировал Дмитрий Богданов.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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