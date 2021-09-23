Бизнес с миллиардными инвестициями потянулся в Самарскую область

В Самарской области созданы одни из лучших условий для развития бизнеса. Инвесторы не раз отмечали привлекательность региона с точки зрения вложений и развития производств. И как подтверждение этому тот факт, что на минувшей неделе в Самаре открылись два новых завода, приступили к строительству третьего и начали возводить крупнейший в ПФО ветропарк. Совокупные инвестиции в эти проекты исчисляются несколькими десятками миллиардов рублей.

- За последние три года регион прошёл уникальный путь с точки зрения трансформации инвестиционного климата, - ранее отмечал глава регионального минэкономразвития Дмитрий Богданов. - Мы используем все инструменты, созданные федеральным законодательством по преференциальным режимам. И те ценности, которые губернатор прививает своей команде - это, в первую очередь, не просто на словах, а на деле создавать лучшие условия для предпринимателей и инвесторов в Самарской области. Инвесторы видят и замечают нашу работу, приходят со своими проектами, доверяют региону.

Напомним, на прошлой неделе в Тольятти запустили два новых производства. В Автограде заработал крупнейший завод по производству входных металлических дверей "Феррони-Тольятти". Предприятие будет выпускать более полутора миллионов дверей в год. Также в городе стартовало современное производство железобетонных изделий "Флоркон" - здесь применяют европейскую технологию массового производства, инновационную для российского рынка. Работы идут по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы, что позволяет создавать чистое производство, безопасное для работников и окружающей среды. В совокупности, на двух предприятиях для жителей города сегодня создано две тысячи новых рабочих мест.

Также в Тольятти дали старт строительству завода сыров "КАРАТ", который заработает в 2023 году. Производство "КАРАТ" станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 миллионов тонн молока в год. Инвестиции в проект составят более 10 миллиардов рублей. Здесь трудоустроят 574 человека.

По словам собственника завода "КАРАТ" Александра Клячина, немаловажным фактором для принятия решения о выборе региона была позиция руководства Самарской области и администрации Тольятти:

- Мы рассматривали сразу несколько регионов. Но позиция правительства Самарской области сыграла существенную роль. В регионе есть совокупность сразу всех условий, необходимых инвесторам: и естественных, и тех, которые создает управленческая команда.

Нельзя не сказать о еще двух масштабных проектах, которые будет реализованы в Самарской области - строительстве первого ветропарка и логистического хаба крупнейшего онлайн-рителера.

Так, на прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт возведению ветроэнергетического кластера суммарной мощностью 236,6 МВт. Инвестором выступил Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд, созданный на паритетной основе "Фортум" и "РОСНАНО"). Поставки электроэнергии на оптовый рынок начнутся уже в следующем году.

Для установки "ветряков" в Самарском регионе выбрали площадку в Красноармейском районе в 70 километрах от областного центра, рядом с сельскими поселениям Криволучье-Ивановка и Гражданский. Здесь построят три электростанции (Гражданскую, Покровскую и Ивановскую) и установят 52 ветроэнергетические установки Vestas (мощностью 4,55 МВт каждая). Каждая установка будет высотой 150 метров с учетом лопастей.

Технология производства электроэнергии экологически безопасна. Ветряная турбина и основные рабочие части генераторов расположены на значительной высоте над землей. Мачта, на которой установлена ветряная турбина, занимает небольшую площадь на земле, поэтому окружающее пространство может быть с успехом использовано для хозяйственных нужд, там могут быть размещены различные здания и сооружения, например, для сельского хозяйства.

- Развитие возобновляемых источников энергии - важный этап бережливого отношения к экологии и окружающей среде. В Самарской области мы создали все условия для реализации проектов ВИЭ - подготовили законодательную базу, сформировали в регионе несколько территорий опережающего развития, где распространяются федеральные налоговые льготы, создали "Агентство по привлечению инвестиций Самарской области", работающее с инвесторами в режиме "одного окна" и многое другое. Благодаря этой работе, сегодня мы можем заводить в регион такие большие многомиллиардные инвестиционные проекты, а наши партнеры могут быть уверены в их успешной реализации, - рассказал о работе с инвесторами министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Добавим, в начале сентября в Самарской области приняли поправки в закон, которые подразумевают дополнительную поддержку проектов ВИЭ. Инвесторов, реализующих проекты по выработке электроэнергии солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями освободили от уплаты налога на имущество.

Также на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение о возведении хаба онлайн-ритейлера. Строительство начнется в 2022 году, его площадь составит 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции Wildberries составят порядка восьми миллиардов рублей. На площадке в Самарской области будет идти приемка, сортировка и хранение товаров. Компания создаст около пяти тысяч новых рабочих мест различных профессиональных направлений для жителей региона.

- Предприниматели Самарской области активно развивают продажи в онлайн-сегменте. Сегодня свою продукцию на Wildberries реализуют свыше 4,2 тысяч предпринимателей из региона, это в три раза больше, чем годом ранее. Их обороты за восемь месяцев 2021 года выросли на 231% год к году до 2,4 миллиардов рублей. Открытие нового хаба позволит ускорить развитие интернет-продаж в регионе, - отметила Татьяна Бакальчук.

Напомним также, в индустриальном парке "Чапаевск" в Самарской области PNK group возводит логистический хаб для маркетплейса OZON со всей необходимой инфраструктурой. Логистический комплекс станет одним из крупнейших в России и заработает уже в следующем году. Инвестор даст региону шесть тысяч новых рабочих мест.

- Нам приятно осознавать, что инвесторы видят в лице правительства и министерства экономического развития надежного и уверенного партнера, на которого можно положиться, который окажет бизнесу всю необходимую поддержку вплоть до запуска и последующей эксплуатации производства, - резюмировал Дмитрий Богданов.