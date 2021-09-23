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23.09.2021 12:10
Рубрика: Власть

Самарская область демонстрирует опережающие темпы развития туриндустрии

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Сектор предоставления платных услуг населению Самарской области продолжает активно восстанавливаться: за семь месяцев этого года он вырос на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года.
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

Наибольший рост отмечен в секторе пострадавших от пандемии отраслей экономики. Объем услуг специализированных коллективных средств размещения вырос на 90%, что выше среднероссийских значений на 2,6%. Туристских услуги и услуги гостиничного бизнеса в регионе продемонстрировали рост на 80 и 70% соответственно, что также превышает средние по стране темпы восстановления отрасли (40 и 50%).

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Бизнес с миллиардными инвестициями потянулся в Самарскую область

Напомним, летом 2021 года, по поручению губернатора Дмитрия Азарова, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области разработалозаконопроект, который заключается в предоставлении налоговых льгот ряду категорий предпринимателей в 2021 и 2022 годах, уплачиваемых по упрощенной системе налогообложения. Так, по УСН "доходы" снижение составит с 6 % до 2 %, по УСН "доходы минус расходы" ставка снизится с 15 до 5 %. В Самарской губернской думе закон был принят в двух чтениях.

- Это уникальная региональная инициатива, которая помогает поддержать малый бизнес в самых уязвимых секторах экономики. Сегодня в предпринимательстве региона занято более 550 тысяч человек. Принятый закон существенно снижает налоговую нагрузку со сфер культуры и туризма, общественного питания, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, СМИ, гостиничного бизнеса и других отраслей, перечень которых утвержден на федеральном уровне. Сегодня, опережающие темпы развития этих отраслей демонстрируют пользу и своевременность принятия этих решений, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Рост, превышающий среднероссийские значения, зафиксирован и в сфере бытовых услуг, обеспечивающих качество жизни населения. Их объемы выросли на 50% по сравнению с ростом в 30% по стране в целом. Стремительно продолжают расти и услуги, связанные с активным проведением досуга. Объемы услуг физической культуры и спорта выросли на 60%, услуг культуры - почти на 30. Добавим, что всестороннюю поддержу бизнесу в режиме "одного окна" в регионе оказывает Агентство по привлечению инвестиций.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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