В Башкирии четыре человека погибли в сгоревшей после ДТП "ГАЗели"

23 сентября в Мелеузовском районе при столкновении пассажирской "ГАЗели" и грузовика Renault Master погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Авария произошла около 15:00 по местному времени на 167-м километре автодороги Уфа-Оренбург в нескольких километрах от города Салавата. После столкновения "ГАЗель" загорелась. По предварительным данным, погибшие - водитель и три пассажира сгорели в автобусе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии уточнили: прибывшие на место пожарные потушили горящую "ГАЗель". Спасатели деблокировали водителя грузового автомобиля. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

В региональной госавтоинспекции сообщили, что микроавтобус не был рейсовым, принадлежал организации из Оренбургской области и направлялся в сторону Уфы. Газобаллонного оборудования на нем не было установлено.