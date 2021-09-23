В Башкирии девять человек пострадали в ДТП со "скорой"

В Чишминском районе Башкирии карета скорой помощи столкнулась с КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Авария произошла в 8:30 по местному времени на первом километре автодороги Чишмы - Давлеканово на повороте на сахарный завод. Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком, в результате в Чишминскую центральную районную больницу попали девять пассажиров "скорой". Деблокирование не понадобилось.

Как уточнили в пресс-службе минздрава Башкирии, в числе пострадавших шесть медработников и трое обычных пассажиров. Пациентов в "скорой" не было. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.