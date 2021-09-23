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Рубрика: Происшествия

В Башкирии девять человек пострадали в ДТП со "скорой"

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

В Чишминском районе Башкирии карета скорой помощи столкнулась с КамАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В Москве "скорая помощь" перевернулась после ДТП

Авария произошла в 8:30 по местному времени на первом километре автодороги Чишмы - Давлеканово на повороте на сахарный завод. Автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком, в результате в Чишминскую центральную районную больницу попали девять пассажиров "скорой". Деблокирование не понадобилось.

Как уточнили в пресс-службе минздрава Башкирии, в числе пострадавших шесть медработников и трое обычных пассажиров. Пациентов в "скорой" не было. Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

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