В Саратовской области коммунальщики предупредили об угрозе ЧС

Коммунальная организация "Концессия водоснабжения Саратов" предупредила городские власти об угрозе чрезвычайной ситуации из-за повреждения водопровода.

Как сообщили в коммунальной организации, водопровод диаметром 160 миллиметров был поврежден во время земляных работ при строительстве развязки на Саратовской кольцевой автодороге. В результате, по данным предприятия, без воды остались 57 домов в поселке Латухино, где проживает 171 человек.

КВС попросило мэрию запретить проведение дальнейших работ подрядчику, так как рядом с поврежденным участком находятся другие линии водопровода в поселки Малая Скатовка и Бартоломеевка.

В свою очередь в мэрии Саратова сообщили, что угрозы ЧС в настоящее время нет, а водоснабжение поселка Латухино организовано по временной схеме.

В дальнейшем эту информацию подтвердили в ресурсоснабжающей организации.