В СК подтвердили гибель руководителя управления по Пермскому краю

В Следственном комитете РФ корреспонденту "РГ" подтвердили недавно появившуюся информацию о том, что умер руководитель регионального управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев.
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Как заявила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, по факту гибели полковника юстиции Сергея Сарапульцева в центральном аппарате Следственного комитета проводится процессуальная проверка. В причинах произошедшего следователям только предстоит разобраться.
Сергей Сарапульцев возглавил пермский главк СК в 2018 году.