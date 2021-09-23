В Ижевске вертолет санавиации совершил аварийную посадку

В Ижевске совершил аварийную посадку вертолёт санитарной авиации. Борт приземлился на крышу гаража на территории первой республиканской клинической больницы.

Как сообщили в пресс службе правительства республики, на борту находились четыре человека. Погибших и пострадавших нет.

Пациент, которого везли из города Можга, уже госпитализирован и отправлен в отделение 1 РКБ. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Причины произошедшего уточняются.

Санитарная авиация не работала в Удмуртии все лето. Компания, отвечавшая за транспортировку пациентов по воздуху, прекратила работу из-за финансовых сложностей. В конце августа Минздрав республики заключил договор с новым перевозчиком компанией "РВС", располагающей парком медицинских вертолетов марки "Ансат".