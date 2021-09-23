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23.09.2021 10:17

Более ста объектов в Новосибирске не подготовлено к зиме

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 218(8569)
В Новосибирской области начался отопительный сезон. По данным регионального министерства ЖКХ и энергетики, на 20 сентября к теплу было подключено 44 процента объектов социальной сферы и 20 процентов жилого фонда.

В мэрии Новосибирска сообщили, что в жилые дома тепло начнет поступать с 22 по 27 сентября. Между тем, по словам начальника городского департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Перязева, к зиме не подготовлено 117 объектов. В том числе 111 в Первомайском районе, и среди них - два детских сада, отделение реабилитации кардиобольных городской клинической больницы N 19 и областной противотуберкулезный диспансер N7. Мэрии пришлось ввести режим повышенной готовности, который будет действовать до конца отопительного сезона.

Фото: iStock
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В профильном департаменте мэрии пояснили, что эти объекты обслуживает частная "Сибирская теплосетевая компания" (СТК). У нее образовалась задолженность перед поставщиком газа, и в результате котельная СТК осталась без топлива. Теперь ответственность за теплоснабжение возьмет на себя муниципалитет, а объекты придется подключать к другим источникам, для чего предстоит переложить тепловые сети по улице Пришвина.

Аналогичная ситуация возникла и в Ленинском районе Новосибирска. В зоне риска оказались три многоквартирных дома на улице Хилокской, обслуживаемые частной котельной. Муниципальному предприятию "Энергия" пришлось оперативно составить план ремонтных работ на котельной и провести их за счет собственных средств.

Сейчас один котел пущен в работу, благодаря чему горячая вода появилась в домах. Ведется наладка системы отопления.

- Наша задача - зайти на объект как арендатор, привести котельную в соответствие техническим нормам и обеспечить людей теплом, - подчеркнул директор МУП "Энергия" Сергей Квашнев.

Кстати

По информации министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, общий запас твердого топлива в регионе составляет 113 процентов от нормативного.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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