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23.09.2021 12:29
Рубрика: Происшествия

Четыре ДТП за полчаса зафиксировали на участке трассы в Приангарье

Текст: Дмитрий Машуков

Утром 23 сентября в течение 30 минут на участке федеральной автодороги Р-258 "Байкал" в Иркутской области произошло четыре аварии. В причинах этой аномалии разбираются сотрудники регионального управления МВД, сообщили сегодня в ведомстве.

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Череда ДТП зафиксирована в районе станции Глубокая. На этом отрезке дороги нет усложняющих жизнь водителей элементов - поворотов, перекрестков, крутых подъемов или спусков, уточнили в полиции.

Первая авария произошла, по предварительным данным, около семи часов: водитель грузовика Daewoo допустил наезд на дорожное ограждение. Вскоре то же самое случилось с Subaru Forester, причем автомобиль двигался в попутном направлении. Через несколько минут Honda Insight врезалась в стоящий Subaru. Затем столкнулись Mazda Familia и Toyota Land Cruiser. Медицинская помощь потребовалась водителю и двум пассажирам Mazda.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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