Экс-министра Тувы обнаружили рядом с телом убитой супруги

Накануне вечером в квартире одного из домов на улице Бай-Хаакской города Кызыла было обнаружено тело убитой хозяйки и ее муж с колото-резаной раной груди. Мужчину госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Сыщики выясняют обстоятельства случившегося, сообщил сегодня главк Следственного комитета по Республике Тыва.

По данным ТАСС, раненый мужчина - бывший министр сельского хозяйства региона Юрий Тыт-оол. Официального подтверждения этой информации пока нет. Известно, что Тыт-оол занял пост в правительстве осенью 2015-го, а в следующем году был арестован. Позже его признали виновным в мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы.