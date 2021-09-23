ГИБДД ограничила скорость движения самокатов в Красноярске

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска утвердили правила движения для электросамокатов в столице региона. Речь идет главным образом об ограничении скорости движения и размещении транспорта, сообщает 23 сентября пресс-служба ГИБДД города.

Решение о нормативном закреплении правил использования электрических самокатов было принято ради снижения аварийности. Дело в том, что с весны 2019-го в краевом центре наблюдался рост числа ДТП с их участием, но не было каких-либо нормативных требований к движению. Наконец мэрия, ГИБДД и основатели сервиса проката пришли к единому мнению об общей заинтересованности в урегулировании использования самокатов, рассказали сегодня в администрации Красноярска.

Свод правил утвердили на совещании, в котором приняли участие представители Госавтоинспекции, мэрии Красноярска и прокатчиков. Он уже вступил в силу.

Установлено ограничение скорости до 25 километров в час. На некоторых участках - в парках, скверах, на площадях и бульварах, то есть в людных местах - максимальная скорость снижена до 20, а в ряде случаев до 15 км/ч. Правила оговаривают и места парковки мобильных средств передвижения. Например, их нельзя пристегивать к дорожным знакам, светофорам, фонарям и уличной мебели.