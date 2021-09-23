Холдинг "Алтайлес" стал социальным партнером более 20 городов и районов

В нынешней непростой экономической ситуации благополучие и стабильное развитие многих территорий зависит от финансовой устойчивости и социальной ответственности бизнеса. Это подтверждает опыт лесной холдинговой компании "Алтайлес", которая много лет сотрудничает с муниципалитетами, развивая традиции шефства, заложенные еще в советские времена. Причем только налогами и созданием новых рабочих мест такое сотрудничество не ограничивается, компания берет на себя комплекс дополнительных социальных обязательств по благоустройству территорий, поддержке социальных учреждений, организации совместных культурно-массовых мероприятий.

В этом году "Алтайлес" закрепил свои отношения с муниципалитетами, подписав соглашения о социальном партнерстве с администрациями более двадцати городов и районов, где территориально находятся предприятия холдинга.

Помощь приходит вовремя

Так, администрация Новичихинского района заключила соглашение с предприятием "Новичиха лес", которое постоянно помогает муниципалитету с расчисткой снега, обустройством дорог, выделяет пиломатериалы на ремонт социальных объектов. "Соглашение о социальном партнерстве официально закрепило отношения, сложившиеся за долгие годы сотрудничества", - говорит глава района Сергей Ермаков.

В Павловском районе, где расположено сразу два крупных предприятия "Алтайлеса" - "Содружество" и Павловский ДОК, - партнерство тоже уже многолетнее.

- "Содружество" - одно из старейших предприятий отрасли, и партнерские отношения с ним давние, - поясняет глава Павловского района Антон Воронов. - А с недавно открытым деревообрабатывающим комбинатом мы в этом году заключили соглашение о социальном партнерстве. За три года работы ДОКа реализовано много совместных проектов по профориентации школьников, экологическому воспитанию молодежи. В этом году ко Дню Победы заложили в Павловске аллею Памяти в честь наших земляков-героев.

Особенно важна поддержка надежного социального партнера в экстренных случаях, уверен глава Шарчинского сельсовета Тюменцевского района Леонид Симонов.

- Наш партнер Каменский ЛДК никогда нам не отказывает в помощи, хотя лесодеревоперерабатывающий комбинат находится в соседнем Каменском районе, - говорит глава сельсовета. - Особенно это важно в непредвиденных ситуациях, как было в 2018 году, когда в селе сломался насос на водонапорной скважине. Тогда в короткий срок сотрудники предприятия привезли нам новый насос. Помогает комбинат и с ремонтом сельского клуба, и с расчисткой дорог, за что большое спасибо его исполнительному директору Валерию Петровичу Логиновскому.

Парки, аллеи, лесные массивы

"Алтайлес" берет шефство и над отдельными социальными объектами, парками, аллеями. Так, в Барнауле в парке "Изумрудный" холдинг воссоздает участок знаменитого ленточного бора.

- Мы уделяем большое внимание развитию городов и сел, где представлены наши предприятия, - подчеркивает генеральный директор лесной холдинговой компании "Алтайлес" Иван Ключников. - В Барнауле взяли шефство над участком парка "Изумрудный". Посадили сосны, ели, рябины, разместили два арт-объекта - верстовой столб на историческом месте, где проходил Томский тракт, и фигуру лося. Именно этого лесного обитателя барнаульцы хотели видеть в парке, и мы постарались исполнить их мечту.

Верстовой столб установили в прошлом году ко Дню города. Его изготовили из клееного соснового бруса на заводе домостроения холдинга "Алтайлес". По словам инженера-проектировщика компании Александра Кошмана, такие изделия могут служить до двухсот лет. Лось из ивовой лозы "поселился" парке в этом году, накануне дня рождения Барнаула. Автор проекта - флорист-аранжировщик Валентина Петрачук выполнила его в соответствии с настоящими размерами парнокопытного: около двух метров в длину и 1,6 метра в высоту. "Надеюсь, барнаульцам понравятся наши арт-объекты, и спасибо компании "Алтайлес" за возможность сделать наш город еще красивее и уютнее", - поделилась впечатлениями создатель композиции.

А в Михайловском районе компания "Лес Сервис" взяла шефство над парком в районном центре Михайловское.

- В прошлом году сотрудники "Лес Сервиса" оборудовали в парке современную детскую площадку, установили горки, качели для ребятишек, - говорит глава района Евгений Юрьев. - А в этом весной высадили 400 саженцев взамен старых сухих деревьев. Мы со своей стороны помогаем компании восстанавливать лес: жители активно участвуют в акциях по высадке молодых деревьев.

Чтобы помнили

Холдинг не только помогает благоустраивать города и села, но и организует масштабные экологические акции и тематические мероприятия. Ежегодно в мае "Алтайлес" проводит ставшую уже традиционной акцию "Лес Победы", чтобы в молодых деревцах увековечить память о земляках, воевавших в Великой Отечественной войне. Благодаря акции более чем в тридцати районах Алтайского края появились леса, парки, аллеи и скверы.

В этом году компания решила расширить программу майских мероприятий и в честь Дня Победы устроила в барнаульском парке "Изумрудный" показ советских фильмов о войне прямо под открытым небом. Любой желающий мог посмотреть известные кинокартины "В бой идут одни старики", "Аты-баты, шли солдаты…", "Бессмертный гарнизон", "Судьба человека", "Летят журавли", а также поучаствовать в изготовлении экосувениров - легендарного танка Т-34 и автомобиля "полуторка".

- Такие мероприятия надолго останутся в памяти барнаульцев, - убежден директор Фонда имущества Алтайского края, руководитель парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.

Ко Дню Победы была приурочена и акция "Алтайлеса" по очистке кромки Касмалинского ленточного бора с раздельным сбором вторсырья для дальнейшей переработки. В ней приняли участие сотрудники лесных предприятий "Содружество" и Павловский ДОК, местные жители и волонтеры. Им удалось привести в порядок восемь километров кромки ленточного бора, собрав три полных кузова мусора. На переработку для вторичного использования отправили двенадцать мешков пластика, восемь мешков стекла и три мешка металла.

Кроме того, координатор движения "Мусора.Больше.Нет" Татьяна Меркулова научила всех желающих правильно собирать и утилизировать отходы. "Главная цель этой акции - напомнить жителям края, что порядок в лесу - наше общее дело", - отметили в холдинговой компании "Алтайлес".