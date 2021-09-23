Как в угольном Кузбассе создают креативную индустрию

В Кузбассе для создания новых рабочих мест и развития малого и среднего предпринимательства организуют культурные пространства, делая ставку на креативные индустрии.

Минувшим летом здание бывшего Дома печати в Кемерове, где почти до середины 2010-х работали издательство и типография, окончательно преобразилось в объект недвижимости под названием "Редакция". Стены со стороны двора облачились в масштабные граффити. Там, где еще вчера гудели погрузчики и возвышались мусорные баки, под шелест цветных флажков развернули прилавки с быстрой едой и напитками, поставили туи в вазонах, зонтики и шезлонги. Место пропахших типографской краской пустующих цехов и складов заняли кафе и рюмочные, бьюти-салоны, шоурумы, спортзалы и танцклассы, магазины и ателье.

Так или иначе, но превращение неэффективно используемых промышленных территорий и объектов недвижимости в креативные кластеры с вовлечением их в хозяйственный оборот - задача, поставленная на уровне государства. И в Кузбассе ее тоже стараются решать. Курс на создание культурных пространств и развитие креативных индустрий взят в поисках новых резервов для роста валового внутреннего и валового регионального продуктов.

Так, в странах - членах ЕС, по данным Еврокомиссии, креативный сектор экономики (доля занятых творчеством и интеллектуальным трудом в нем превышает пятьдесят процентов) обеспечивает свыше пяти процентов совокупного ВВП. А это как-никак двенадцать миллионов рабочих мест, или 7,5 процента трудящегося населения.

- Но в России, к сожалению, этот сектор находится в зачаточном состоянии. А в Кемеровской области, извините, на уровне плинтуса. До сих пор наше все - это уголь и металлургия. Остальное, к сожалению, мало кому интересно, - полагает председатель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Кузбасской Торгово-промышленной палаты, предприниматель Юрий Дорошенко. - На мой взгляд, это неправильно - нужно ломать стереотипы в сознании как предпринимателей, так и чиновников, и региональных, и муниципальных. Ведь креативные индустрии - именно то, что может приносить средства в местные бюджеты, создавать рабочие места, генерировать оборот, привлекать и задерживать население в регионе, давая людям зарплату, а области - налоги. Это ремесло, промышленность, наука, инвестиции, новые идеи - все то, что приносит прибыль. Словом, то, что нужно раскручивать.

Раскраска стен здания бывшего издательства - не что иное, как его раскрутка. Арт-директор нового культурного пространства Тимур Аминов уточнил: хоть город еще привыкает к новому имиджу Дома печати, за прошедшие два месяца уже сдано в аренду более 95 процентов площадей. Первый этаж заняли в основном объекты общепита, второй - индустрия красоты, а третий - производства. С последними, правда, дела обстоят похуже, чем с предприятиями сферы услуг.

В креативном дворике, по словам Аминова, летом собиралась самая разная публика - от юных модников до господ с бородками, от любителей шаурмы до ценителей настоек. Желающих в обеденный перерыв отдохнуть на свежем воздухе в шезлонге было хоть отбавляй. Здесь же, впрочем, провели и ряд массовых мероприятий разного уровня. Включая выставку-продажу художественных изделий. Но креативное пространство, как говорят его организаторы, - это все же история не про развитие культуры, и не благотворительный проект для поддержки художников, а канал продвижения коммерческой недвижимости. Пространство, созданное по инициативе и на средства бизнеса.

- Стратегия, обычная в нашей сфере: берется никому не нужное здание и преобразуется в культурный кластер. Он становится точкой притяжения малого бизнеса, который, обрабатывая трафик, способствует "заселению" свободных площадей. По среднерыночным ценам на аренду. Как бы ни старалось государство, открывая технопарки и бизнес-инкубаторы, считаю, что на практике лучше всего работают именно такие площадки, как наша, - говорит предприниматель, управляющий партнер Milton Group Михаил Беляев. - Мы создали точку притяжения для арендаторов и разместили здесь разные объекты. Модель, как поставить ларек с шаурмой, мне была ясна изначально. Я сделал бы это в любом случае: трафик нужно обслуживать. Изначально планировалось открывать общепит только в помещении, но постепенно стали вырисовываться варианты использования двора. В нынешнем и следующем году осваиваем эту площадку, а потом, после перестройки части здания, займем еще одно пространство на улице. И тогда, может быть, не только арендаторы, но и мы сами зайдем сюда с каким-нибудь якорным проектом.

У Михаила и его партнеров есть положительный опыт создания в Кемерове культурного пространства "Клумба". Там тоже были проблемы со сдачей офисных площадей в аренду, но теперь они вполне успешно решаются.

Полезный опыт для будущего креативного преобразования территорий кузбасская команда получила, участвуя в онлайн-марафоне первого этапа федеральной масштабной программы Ruban Creative Lab, предложенной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Благодаря программе в десяти регионах страны до конца нынешнего года должно быть создано тридцать креативных кластеров, формирующих муниципальный валовой продукт.

Однако в число регионов-пилотов Кузбасс не попал. И все-таки эксперты уверены, что уже попытка участия в проекте АСИ помогла сформировать в регионе определенный уровень профессиональных компетенций и команду для внедрения креативных индустрий. Эти знания и опыт могут быть использованы во благо развития не только отдельных территорий, но и Кузбасса в целом. Нужно только четко определиться с целями и задачами, приняв соответствующие правовые акты.

Прямая речь

Олеся Шкробко, первый заместитель главы Топкинского муниципального округа:

- У нас 57 населенных пунктов, и в каждом есть отличные мастера-ремесленники. Одни занимаются плетением уникальных изделий, другие изготовлением деревянных игрушек, оберегов, обработкой камня и так далее. Пока люди все это делают в основном для себя, их деятельность не узаконена, они не могут реализовывать продукцию. Поэтому для начала мы объехали все наши населенные пункты и составили реестр мастеров. Сейчас в нем 284 человека, и некоторые уже регистрируются в качестве самозанятых. Кроме того, мы обратились в Томск, где тоже есть востребованные умельцы. Получился межрегиональный обмен. В результате топкинцы потихоньку начали выходить со своими изделиями на международные маркет-плейсы. Еще мы решили превратить в креативное пространство с производственными мастерскими здание бывшего техникума, которое почти не использовалось. Cейчас размещаем там объекты общепита, детские развлекательные зоны, формируем территорию для проведения квестов, фотосессий и так далее. Рядом расположен крупный культурно-досуговый центр, и мы запроектировали все прилегающее пространство, включая жилые дома. После реновации, надеемся, у нас появится "топкинский Арбат". Мечтаем, чтобы он стал точкой притяжения не только для местных жителей, но и для гостей округа.