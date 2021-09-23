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23.09.2021 11:21
Рубрика: Власть

Контейнеры для раздельного сбора ТКО установят в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области совершенствуется система обращения с отходами производства и потребления. Еще две тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО появятся в регионе за счет средств федерального бюджета. В свою очередь, муниципалитеты за счет региональных субсидий ликвидируют еще восемь несанкционированных свалок.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Министерство ЖКХ и энергетики региона проводит работу по развитию инфраструктуры для раздельного сбора и обработки ТКО. Как сообщил его глава Денис Архипов, в Новосибирской области действует уже шесть предприятий по обработке ТКО и установлено 2 668 контейнеров для раздельного сбора. За 2,5 года их количество увеличилось уже в 5,5 раза. При этом регион вошел в число 46 субъектов федерации, которым в 2021 году федеральный бюджет предоставляет дополнительные средства на покупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Ориентировочный объем средств составит 39 миллионов рублей, что позволит приобрести порядка двух тысяч новых контейнеров.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Кроме того, Денис Архипов сообщил, что министерство готовит документы для получения кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Татарске, Куйбышеве, Тогучине и Каргате. Отправить заявки планируется до конца сентября.

Все вновь строящиеся полигоны будут оборудованы мусоросортировочными линиями. Основные крупные планируемые полигоны, в отношении которых минЖКХ и энергетики в 2016 году заключило концессионное соглашение, также имеют в составе мусоросортировочные комплексы.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в рамках областной госпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" предусмотрено предоставление субсидий органам местного самоуправления на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся до начала 2019 года. В первую очередь, речь идет о свалках, в отношении которых имеются судебные решения или соответствующие предписания органов прокуратуры и государственных контрольно-надзорных органов. В июле 2021 года на эти цели выделены средства областного бюджета в размере более 36 миллионов рублей. Планируется ликвидировать восемь свалок в восьми районах области. Органы местного самоуправления готовят конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для ликвидации свалок.

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