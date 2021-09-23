Контейнеры для раздельного сбора ТКО установят в Новосибирской области

В Новосибирской области совершенствуется система обращения с отходами производства и потребления. Еще две тысячи контейнеров для раздельного накопления ТКО появятся в регионе за счет средств федерального бюджета. В свою очередь, муниципалитеты за счет региональных субсидий ликвидируют еще восемь несанкционированных свалок.

Министерство ЖКХ и энергетики региона проводит работу по развитию инфраструктуры для раздельного сбора и обработки ТКО. Как сообщил его глава Денис Архипов, в Новосибирской области действует уже шесть предприятий по обработке ТКО и установлено 2 668 контейнеров для раздельного сбора. За 2,5 года их количество увеличилось уже в 5,5 раза. При этом регион вошел в число 46 субъектов федерации, которым в 2021 году федеральный бюджет предоставляет дополнительные средства на покупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. Ориентировочный объем средств составит 39 миллионов рублей, что позволит приобрести порядка двух тысяч новых контейнеров.

Кроме того, Денис Архипов сообщил, что министерство готовит документы для получения кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Татарске, Куйбышеве, Тогучине и Каргате. Отправить заявки планируется до конца сентября.

Все вновь строящиеся полигоны будут оборудованы мусоросортировочными линиями. Основные крупные планируемые полигоны, в отношении которых минЖКХ и энергетики в 2016 году заключило концессионное соглашение, также имеют в составе мусоросортировочные комплексы.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, в рамках областной госпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" предусмотрено предоставление субсидий органам местного самоуправления на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся до начала 2019 года. В первую очередь, речь идет о свалках, в отношении которых имеются судебные решения или соответствующие предписания органов прокуратуры и государственных контрольно-надзорных органов. В июле 2021 года на эти цели выделены средства областного бюджета в размере более 36 миллионов рублей. Планируется ликвидировать восемь свалок в восьми районах области. Органы местного самоуправления готовят конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для ликвидации свалок.