На форуме InPark обсудили развитие промышленной и технологической инфраструктуры

В Новосибирске прошел всероссийский форум территорий развития и инвестиций InPark-2021. В мероприятии приняли участие порядка 300 делегатов из 57 регионов.

В рамках пленарного заседания были подведены итоги развития отрасли индустриальных парков и промышленных технопарков и результаты ее "перезагрузки". Анонсированы изменения в законодательстве и новые меры государственной поддержки (в том числе продление сроков возмещения затрат регионов до 15 лет в рамках постановления № 1119 и новый механизм поддержки частных парков, предусматривающий возможность возмещения до 50 процентов затрат инвесторов путем возврата федеральной части налогов и таможенных пошлин, уплаченных предприятиями-резидентами).

На тематических сессиях форума участники обсудили результаты работы Минпромторга по запуску уполномоченного органа в сфере региональной промышленной и технологической инфраструктуры и по унификации федеральных требований к индустриальным паркам и промышленным технопаркам.

"Форум InPark - это уникальное по своей тематике и экспертному охвату деловое событие, вот уже 10 лет консолидирующее отрасль индустриальных парков и промышленных технопарков по всей стране. Это уже более 360 действующих и создаваемых площадок", - отметил представитель Минпромторга.