Спрос на инженеров в науке и промышленности продолжает расти. Мировая технологическая повестка непрерывно обновляется, и сейчас мы стоим на пороге перерождения инженерного образования.

Прежде всего необходимо усилить его с точки зрения включения студентов в проекты, которые ведет университет или его партнеры: компетенции инженера к моменту получения диплома должны быть не только теоретическими. Наш вуз готов к большим переменам.

Мы говорим об инженере как о специалисте, который не просто может влиться в работу предприятия, но и трансформировать ее, вывести на новый уровень. Пройдя через множество проектов, которые находятся на переднем крае науки и техники, они станут новым поколением инженеров. Также нужно понять, как правильно сейчас оценивать компетенции инженера. Институт экзаменов сегодня нередко показывает ограниченную пригодность. Потому что приходящий в компанию молодой инженер практически лишен возможности плавного входа в деятельность. Его нужно доучивать, и это ложится на бизнес.

Мы предлагаем дать выпускникам такие компетенции, которые помогут плавно войти в работу технологического предприятия или создать свое. Например, выгрузка части операционной или проектной деятельности компаний внутрь вуза. Преподаватели включаются в работу в роли наставников, а студенты смогут участвовать в ней.

Так работодатель может быть уверен, что выпускник максимально быстро и легко вольется в работу. И уже во время учебы студент впитывает особенности корпоративной культуры того или иного предприятия. Плюс к этому мы видим тренд на технологическое предпринимательство, и этот аспект должен стать еще одним направлением обучения.

ТПУ является опорным вузом для шести крупных компаний, в том числе таких госкорпораций, как "Газпром", "Росатом", "Системный оператор ЕЭС", "Роснефть". При этом общее число предприятий-партнеров превышает тысячу. Речь идет и о зарубежных компаниях нефтегазовой отрасли, IT-сектора, технического консалтинга и так далее. Каждое направление, по которому обучаются студенты, имеет своих заказчиков, по ряду топовых специальностей на одного выпускника приходится по шесть-семь заявок от работодателей самого высокого уровня.

Программа развития вуза, участвующего в федеральном проекте "Приоритет-2030", подразумевает выделение трех стратегических направлений: энергия будущего, новое инженерное образование и медицинская инженерия. Именно в этих сферах мы видим наибольший потенциал создания прорывных технологий для России.