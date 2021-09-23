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22.09.2021 22:40
Рубрика: Общество

Инженер на перспективу

Студенты технических вузов должны включаться в работу предприятий еще во время учебы
Текст: Дмитрий Седнев (и. о. ректора Томского политехнического университета)
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
Спрос на инженеров в науке и промышленности продолжает расти. Мировая технологическая повестка непрерывно обновляется, и сейчас мы стоим на пороге перерождения инженерного образования.
Дмитрий Седнев: Мы стоим на пороге перерождения инженерного образования. Фото: Пресс-служба ТПУ Дмитрий Седнев: Мы стоим на пороге перерождения инженерного образования. Фото: Пресс-служба ТПУ
Дмитрий Седнев: Мы стоим на пороге перерождения инженерного образования. Фото: Пресс-служба ТПУ

Прежде всего необходимо усилить его с точки зрения включения студентов в проекты, которые ведет университет или его партнеры: компетенции инженера к моменту получения диплома должны быть не только теоретическими. Наш вуз готов к большим переменам.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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Мы говорим об инженере как о специалисте, который не просто может влиться в работу предприятия, но и трансформировать ее, вывести на новый уровень. Пройдя через множество проектов, которые находятся на переднем крае науки и техники, они станут новым поколением инженеров. Также нужно понять, как правильно сейчас оценивать компетенции инженера. Институт экзаменов сегодня нередко показывает ограниченную пригодность. Потому что приходящий в компанию молодой инженер практически лишен возможности плавного входа в деятельность. Его нужно доучивать, и это ложится на бизнес.

Мы предлагаем дать выпускникам такие компетенции, которые помогут плавно войти в работу технологического предприятия или создать свое. Например, выгрузка части операционной или проектной деятельности компаний внутрь вуза. Преподаватели включаются в работу в роли наставников, а студенты смогут участвовать в ней.

Так работодатель может быть уверен, что выпускник максимально быстро и легко вольется в работу. И уже во время учебы студент впитывает особенности корпоративной культуры того или иного предприятия. Плюс к этому мы видим тренд на технологическое предпринимательство, и этот аспект должен стать еще одним направлением обучения.

ТПУ является опорным вузом для шести крупных компаний, в том числе таких госкорпораций, как "Газпром", "Росатом", "Системный оператор ЕЭС", "Роснефть". При этом общее число предприятий-партнеров превышает тысячу. Речь идет и о зарубежных компаниях нефтегазовой отрасли, IT-сектора, технического консалтинга и так далее. Каждое направление, по которому обучаются студенты, имеет своих заказчиков, по ряду топовых специальностей на одного выпускника приходится по шесть-семь заявок от работодателей самого высокого уровня.

Программа развития вуза, участвующего в федеральном проекте "Приоритет-2030", подразумевает выделение трех стратегических направлений: энергия будущего, новое инженерное образование и медицинская инженерия. Именно в этих сферах мы видим наибольший потенциал создания прорывных технологий для России.

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