В Байкальске впервые в России проведут реновацию по экостандартам

Сегодня в Москве объявили победителей конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов. Он проведен по поручению правительства РФ Фондом ДОМ.РФ, Минстроем и Минпромторгом при поддержке Ассоциации деревянного домостроения и Национального объединения строителей.

В выборе лучших проектов открытого всероссийского конкурса приняла участие вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко. Она рассказала, что проекты победителей будут использованы для переселения граждан из аварийного жилья в Байкальске Иркутской области.

"Впервые в России реновация малого города будет выполнена по экостандартам", - цитирует "Интерфакс" зампреда Правительства.

По словам Виктории Абрамченко, подготовка стандартов индивидуального жилищного строительства с применением деревянных конструкций, выбор лучших решений и поддержка федеральным центром произведут мультипликативный эффект.

Добавим, на конкурс было подано 122 заявки по четырем номинациям. Члены международного жюри выбрали 40 лучших.